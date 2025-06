¿Qué significa la bandera negra en una playa?

La temporada de verano ya ha empezado oficialmente y la gente acude a las zonas de costa para disfrutar de algunos días de playa. Sin embargo, hay que tener precaución cuando se vaya a pasar una jornada de sol y arena, y no estamos hablando de llevar agua o protector solar. Si bien es cierto que es importante tomar precauciones también hay que apreciar lo que nos rodea y aquí las banderas de las playas, su color puede variar, aportan mucha información.

Hay una con la que se debe tener especial cuidado y se trata de la bandera negra. El simple gesto de levantar la cabeza para comprobar su color puede indicar si se tendrá un día tranquilo o si por el contrario el agua es mejor ni tocarla porque entraña un riesgo.

La amarilla es uno de los colores más conocidos: entraña ciertos riesgos y advierte que hay oleaje moderado o corrientes. Extremando las precauciones el baño no está prohibido como con la roja, que es tajante y no se debe entrar al agua bajo ningún concepto. Existen otros colores menos conocidos y habituales, pero igualmente importantes.

Una bandera negra: ¿Que significa?

En España hay un total de 48 playas con este distintivo para este 2025 y por norma general pueden tener dos significados distintos:

Bandera negra en la playa. No hay otra. Esta playa está cerrada al público por condiciones extremadamente peligrosas como una contaminación seria, plaga de medusas, tormenta eléctrica u otros riesgos que no garanticen la seguridad de los bañistas.

Bandera negra otorgada por Ecologistas en Acción. Al igual que las Banderas Azules, este distintivo expone la gestión medioambiental que se hace de una playa. El informe presentado el martes 17 de junio por la organización analiza los más de 8.000 kilómetros del litoral español y pone el foco en "problema de apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre".

Las causas de este distintivo incluye vertidos de aguas residuales, destrucción del litoral por urbanización, contaminación química, basura en el mar o daños a la biodiversidad.

¿Me puedo bañar con bandera negra?

En el primer caso, si está físicamente en la playa, el baño se prohíbe terminantemente y si la advertencia se ignora implicará importantes sanciones. Si por el contrario es la bandera de la organización la playa no estará cerrada. No implica una prohibición, solo una recomendación por graves deficiencias. Bañarse aquí no está libre de un riesgo para la salud.

Otros tipos de banderas

Para dar más detalles y datos de las banderas existen otros tipos algo más desconocidos, pero que pueden ser muy importantes para los bañistas en España:

Blanca : presencia de medusas.

: presencia de medusas. Cuadros blancos y negros : aquí hay zonas exclusivas para hacer surf.

: aquí hay zonas exclusivas para hacer surf. Amarilla con punto negro : en estas áreas solo podrán estar los bañistas y está prohibido navegar.

: en estas áreas solo podrán estar los bañistas y está prohibido navegar. Negra y roja : prohíbe el baño por peligros ocultos como pozos o corrientes de succión.

: prohíbe el baño por peligros ocultos como pozos o corrientes de succión. Naranja : esta puede ser algo frecuente en Baleares. El baño no está prohibido, pero no hay socorrista en servicio.

: esta puede ser algo frecuente en Baleares. El baño no está prohibido, pero no hay socorrista en servicio. Azul: esta representa algo positivo y si, como de un contrario de la negra se tratara, representa la riqueza y calidad de las aguas, servicios y respeto medioambiental de la playa que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEEE).