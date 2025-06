Alfred García reivindica la música de su tierra en su nuevo disco: "Me encantaría que el catalán estuviera presente en Eurovisión"

Alfred García nos dice que es el mismo joven exigente que conocimos en la academia de OT 2017. Sí, han pasado ya ocho años desde que dio a conocer en una de las ediciones más exitosas del talent show junto a Amaia Romero, Aitana, Lola Índigo o Ana Guerra. El artista catalán de 28 años, que representó a España en Eurovisión en 2018 y lo volvió a intentar después en solitario en el Benidorm Fest, es especialmente exigente con sus canciones, que para él tienen que ser "incontestables para que realmente puedan llegar a la gente y emocionen". Ahora, presenta el que define como el disco más maduro de su carrera. Va por el tercero y está inspirado en ese amor al que tuvo que explicarle que T'estimo es te quiero.

Un disco, lanzado el pasado 30 de mayo, con cinco canciones en catalán y tres en castellano. Solo el primer adelanto, publicado hace unos meses, alcanzó más de 10 millones de reproducciones en plataformas digitales. Hablamos de Els teus ulls. Un inmenso orgullo para él teniendo en cuenta que la canción está escrita y suena en su lengua materna, el catalán. Lengua que defiende "renovando" ese "sabor mediterráneo", tan de Serrat y otras figuras que marcaron todo un movimiento cultural.

Alfred García, nacido en el El Prat de Llobregat, reinvindica la rumba catalana, que "también es música urbana" porque "nació en la calle". A través de su documetnal en Filmin ya habló de este género con grandes de la música y la cultura como Lolita (con quien coincidió en Tu cara me suena), Albert Pla, Sabor de Gràcia y Las Migas: "Aprendí que para cada uno la rumba catalana es una cosa diferente y, sobre todo, es una manera de vivir".

En este viaje a sus raíces, el cantautor recuerda a su familia. "Me han enseñado también a cuidar la lengua y a cuidar el catalán y darle un sentido nuevo a las palabras", nos confiesa. Y en la conversación también nos dice que le apetecería, si se presenta la oportunidad, llevar un tema en catalán a Eurovisión. Sobre Melody, la representante del certamen de este año, también valora su capacidad artística y su manera de defender la propuesta en Basilea. "Las posiciones son poco importantes. Yo creo que hay que ir con pocas expectativas porque lo importante es disfrutar del camino y hacer una buena actuación. ¿La posición? No depende de nosotros".

La gira del disco ya la ha comenzado en Cataluña y está previsto que por el resto de España la inicie el próximo año, "cuando acabemos unos proyectos que tenemos de televisión y que explicaré más adelante".

¿Cómo defines tu nuevo disco?

Para mí, este nuevo disco significa un paso más para, digamos, contar de una manera muchísimo más honesta mi vida a través de estas ocho nuevas canciones. Es más honesto porque también lo cuento con mi lengua materna, que es el catalán. Y al final, que se haya decantado la balanza hacia mi lengua materna también ha sido, digamos, una clara prueba de que he madurado como artista pero también como persona.

De tus tres discos, ¿este es el más maduro?

Eso seguro. He intentado crear un disco en catalán. En catalán y en castellano, pero que a la vez también suene en catalán. Lo que he intentado es hacer un homenaje a la rumba catalana y al sonido mediterráneo, que al final es un sonido muy de tradición que se ha perdido. He intentado renovarlo de alguna manera.

¿Cómo nace el nombre del disco?

El nombre del disco nace de una conversación en la que yo le digo "T'estimo" a una persona y ella me pregunta "qué es t'estimo" y yo le digo "t'estimo es te quiero". Y siempre se me quedó ahí. Se me quedó en la mente ese título, esa impronta. Creí que tenía mucho que ver con el nuevo álbum, en catalán y en castellano.

¿Y este amor cómo recibió las canciones al escucharlas?

Fue la primera persona que las escuchó. Al final, pues también fue muy bonito que escuchara las canciones, viendo lo que pensaba.

Para tu familia también habrá sido un orgullo escucharte de nuevo en catalán. [No es la primera vez que hace música en catalán. 'Crema La Nit', por ejemplo, fue el himno oficial de las Fallas de Valencia en 2020]

Sí, sobre todo porque aparte vengo de una familia de músicos por parte de mi padre. Mis tíos Toni y Pepe tenían una banda que se llamaba Rumba Brava, homenajeada también en este disco en algunos de los versos y en el documental que hicimos, que se llama Rumba Catalana. Mi tío David Castillo y mi tía Ana han sido dos poetas de la contracultura barcelonesa y han estado muy presentes también en mi vida y en mi imaginario creativo. Me han enseñado también a cuidar la lengua y a cuidar el catalán y darle un sentido nuevo a las palabras. Ellos nunca han utilizado las palabras heredadas y para mí ha sido algo muy creativo. Algo que ha expandido muchísimo mi riqueza lingüística.

En el documental hablaste con grandes referentes: Lolita, Albert Pla, Las Migas y Sabor de Grácia. ¿Qué aprendiste de estas conversaciones?

Aprendí que para cada uno la rumba catalana es una cosa diferente y, sobre todo, es una manera de vivir. Porque como género es una mezcla tan grande de cosas que nunca sabremos del todo bien qué porcentaje de salsa o de flamenco o de son cubano tiene. Lo que sí sabemos es que es un género tan abierto y joven… Al igual que el flamenco, que tal y como lo conocemos tiene 50 años desde que Paco de Lucía empezó a crear a partir de un cajón, una guitarra, unas palmas y un bajo fretless. Al final la rumba catalana no deja de ser una cosa única de la identidad catalana.

De los ocho temas que tiene el disco, ¿cuál es el más especial para ti?

Yo creo que Els teus ulls ha sido la canción que más ha definido el disco. Fue la primera que lanzamos y la que digamos definió el sonido del disco, este sonido mediterráneo y de rumba catalana. Como te decía, recupero una tradición en la que se mezcla la nueva onda venezolana que exportó Serrat cuando estaba de gira por Venezuela, y que quedó en ese disco Mediderráneo que tanto impacto ha tenido en la cultura española pero también en el sonido de la música en catalán y la rumba catalana. Que al final son esas palmas, esa cadencia. Es un género propio y exclusivo de Cataluña, que también viene del son cubano y de la salsa, a la vez que del flamenco.

Has comentado en otras ocasiones que la música catalana de hoy en día tiene mucho toque americano y no ese sabor mediterráneo del que hablas.

Exacto, para mí, el catalán ha cogido una dimensión mucho más global en su sonido. Al final, ahora mismo, la música urbana - el trap o la música más unida al hip hop - digamos que lidera el sonido de la música cantada en catalán. Pero para mí, la música en catalán tiene una raíz de tradición unida a esa nueva onda venezolana que exportó Serrat o de esa rumba catalana que son géneros que definieron tanto el sonido en catalán. He intentado, de alguna manera, renovarlo. Y no es una crítica a que la música urbana del trap o el hip hop esté muy presente, porque es increíble y se hace una muy buena música en catalán en esos géneros. Y aparte, yo creo que la rumba catalana también es música urbana porque ha nacido de la calle.

¿Qué quieres transmitir con estas canciones? ¿Dónde quieres llevar a la gente que te escucha?

Me gustaría llevarlas a la playa de mi pueblo, a la playa del Prat, y que disfrutaran de un día frente al mar, básicamente.

¿Por qué unas canciones te nacen en castellano y otras en catalán?

No lo sé, las canciones son cosas raras y van y vienen como quieren. Al final tienen un punto místico que tú no controlas. La canción te pilla trabajando en otras canciones y al final no depende de ti, si no de algo que va más allá de lo humano y de lo físico.

¿Te consideras un artista con identidad propia?

No lo sé, eso lo tendría que decir el público si lo soy o no. Al final las canciones las escribo yo desde que tengo uso de razón. Entonces supongo que la identidad está ahí. Las canciones son historias que he vivido.

¿La industria actual pone fácil ser un artista con identidad propia?

Bueno, es que la industria no existe, la formamos también todos los que trabajamos en ella. Entonces yo intento aportar algo propio a todo esto. A mí nadie me ha dicho nunca cómo tengo que actuar, cómo tengo que cantar o cómo tengo que escribir. Entonces, la industria soy yo también un poco.

En el disco, cuentas también con dos colaboraciones, la de Álvaro Soler y la de Carlos Sadness.

Tanto Álvaro Soler como Carlos Sadness son dos personas muy generosas, muy humildes, trabajadoras y creativas que al final han aportado su granito de arena de Mediterráneo y de solera. Al final, Álvaro Soler ha exportado el castellano a toda Europa y Carlos Sadness ha exportado ese Mediterráneo a Latinoamérica. Son dos personas que aportan al catalán un abanico mucho más grande de oportunidades. Y al final ha sido eso lo que yo quería era aportar al catalán básicamente.

¿Eres igual de exigente que cuándo te diste a conocer en Operación Triunfo?

Sí, pero soy exigente con las canciones. Trato de hacer canciones incontestables para que realmente puedan llegar a la gente y emocionen, porque solo recordamos lo que emociona y, al final, de eso trata.

¿Y qué ha cambiado de ti durante estos años?

Pues muchas cosas y cada vez más. Sigo siendo un cantautor que escribe sus canciones pero a la vez he madurado mucho y bueno, lo que más he aprendido es a relativizar cosas que no están en mi mano y que no dependen de mí.

Ya has ofrecido varios conciertos de esta gira en Cataluña. ¿Qué tal el recibimiento y las primeras sensaciones?

Pues han sido muy buenas porque lo hemos llenado todo. Esta primera parte que haremos de gira en Cataluña va a ser muy especial y luego la continuaremos en España y parte de Latinoamérica. Por España arranca el año que viene cuando acabemos unos proyectos que tenemos de televisión y que explicaré más adelante.

¿Algún comentario que hayas recibido con especial ilusión sobre el disco?

El teus ulls estuvo presente en el parto de Dulceida. Es algo que me hizo mucha ilusión. Y fue la canción más reproducida del año de Aitana Bonmatí, que me parece una de las mejores jugadoras de fútbol actual en el mundo. Y, bueno, han sido tantas las personas que han compartido las canciones de este disco que, al final, uno solo tiene palabras de agradecimiento. Al final el amor es el arma más poderosa para que los otros te la devuelvan.

¿Y algún consejo que te hayas aplicado durante estos años?

Que no hay prisa. Al final la carrera de un cantautor es muy larga y va más allá de las modas y de todos los añadidos.

En cuanto a Eurovisión, ¿intentarías participar de nuevo con un tema en catalán?

Me encantaría, más allá de hacerlo yo. Me encantaría que una lengua cooficial como el galego, el euskera o el catalán estuvieran presentes en el festival.

Y sobre Melody, ¿qué opinas de su puesto en el certamen? [Alfred García participó en el certamen junto a Amaia Romero en 2018, quedando en el puesto 23, y se presentó al Benidorm Fest en dos ocasiones, con 'Desde que tú estás' en 2023 y en el de 2025, detrás de la propuesta de Celine Van Heel]

Bueno, Melody es una gran artista e hizo un paso impecable tanto por el Benidorm Fest como en Eurovisión. Las posiciones son poco importantes. Yo creo que hay que ir con pocas expectativas porque lo importante es disfrutar del camino y hacer una buena actuación. ¿La posición? No depende de nosotros.

Generó polémica que no se posicionara acerca de Israel. ¿Piensas que un artista debería alzar la voz en cuestiones como esta?

Cada persona es libre de opinar o no opinar de lo que le parezca. Ahí no me meto.