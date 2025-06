India Martínez presenta su nuevo disco inspirado en el folclore mexicano: "Le tenía ganas desde hace tiempo"

India Martínez publica su décimo álbum de estudio adentrándose de lleno en el folclore mexicano. Un género que, nos dice, llevaba tiempo tentándole en su cabeza, aunque es ahora cuando ha encontrado el momento para sumergirse de lleno en la aventura. Eso sí, con esa voz tan flamenca y rota que hace único cada uno de sus temas. La artista cordobesa, que lanzó Aguachile el pasado 30 de mayo, está feliz por el reconocimiento que el disco ya ha recibido al ser presentado en Ciudad de México: "Los mexicanos son muy entregados, apasionados y fieles a la música y eso me encanta. Me decían que escuchar su estilo en mi voz suena original y fresco".

Para ella, dar vida a estas canciones ha sido "una aventura impresionante". El álbum, compuesto por diez temas, ocho de ellos con su firma, está grabado entre Miami, España y México, país al que viajó en bastantes ocasiones en el último año y medio, impregnándose de la cultura que tanto admira: "La verdad es que ha sido muy divertido y muy inspirador". En la grabación encontramos ese despecho tan característico de la música mexicana. Y aunque sus letras no siempre son autobiográficas, sí son un reflejo de ella y sus experiencias: "Cada disco me da la oportunidad de viajar en el tiempo, de contar vivencias del momento, de fantasear un poquito también. Al final es una interpretación que la pones en tu piel. Y un poco de todo. Pero las canciones siempre me representan, sea el disco más autobiográfico o menos".

En la propuesta también rinde homenaje a referentes de la cultura mexicana, como a Jenni Rivera al versionar su empoderante Ovarios. Y la otra versión que incluye es la de Se me olvidó otra vez, de Juan Gabriel, a través de la que evoca a todas aquellas que lo han interpretado, como Rocío Durcal: "Con esta canción hago un homenaje a artistas que admiro mucho y que son influencias. Por eso la escogí. Además, la he escuchado desde niña e iba mucho conmigo", nos dice sobre el gran clásico, que es además el tema que cierra el disco.

Un disco que incluye Como una bala, Caviar, Castigo, Tipo tú, Karma, El futuro, Borrachita perdía y Equipo favorito, y que llega tras la publicación de su noveno álbum, Nuestro mundo, en 2022. Ahora presenta disco e inicia una gira que pasa por ciudades como Almería (21 de junio), Sitges (2 de agosto), Marbella (21 de agosto) o San Fernando (30 de agosto).

¿Cómo definirías Aguachile?

No me gusta definirlo a mí ni encasillar. Me gusta que lo haga la propia gente, que lo escuche y que ellos opinen y digan lo que les parece. Yo siempre voy a hablar bonito y a decir lo mejor de cada álbum. Si de este tengo que decir algo es que es una aventura impresionante. Es un viaje a México en el que me he permitido profundizar en sus calles, su gente, su comida incluso, pero sobre todo en sus diferentes estilos musicales que he podido conocer en primera persona. Juntarme con músicos, con productores, arreglistas, que representaban el sonido mexicano y me han enseñado cómo suena y cómo combina con mi sonido.

¿De dónde te nace la necesidad de cantar folclore mexicano? ¿Qué te atrapa de la cultura mexicana y de su música?

Al final de todos estos viajes que hago lo que surge es la necesidad de plasmarlo y convertirlo en música. Al sonido mexicano ya le tenía ganas desde hace tiempo, pero hasta ahora no he podido sentarme y profundizar en ello. Siempre un nuevo estilo en el que me adentro y lo tomo prestado para complementar mi sonido necesita un tiempo, un estudio, un aprendizaje y hasta este momento no había tenido tiempo para ello. Por eso llega ahora, pero desde antes ya venía imaginándolo y pensándolo.

¿Por qué elegiste el nombre de Aguachile para el disco?

El nombre del disco viene principalmente porque aguachile es uno de mis platos favoritos. En estos últimos viajes a Sinaloa lo he probado muchísimo de diferentes maneras. Hasta el taco de aguachile. Sin darme cuenta se me quedó grabado y, cuando me quise dar cuenta, ya al final del disco buscando un nombre, este era el único que me resonaba en la cabeza todo el rato. Este disco lleva los ingredientes del aguachile. Y aparte era como saborear México. Entonces era como un doble sentido y con esa metáfora le puse Aguachile.

Las colaboraciones con referentes de la música mexicana también están presentes en el disco.

He trabajado con Ángela Aguilar, con Edén Muñoz y con La Adictiva. Y a Jenni Rivera la versiono con Ovarios. Trabajar con Ángela, que ahora mismo es la princesa del regional mexicano por excelencia, y que esté en mi disco junto al resto, que también son enormes con sonidos muy de allí, es un aval. Tenerlos en mi álbum me da muchísima satisfacción y apoyo. Al final aquí estoy empezando y tener ese respaldo te da esa seguridad y garantía.

Cuentas además con otra versión aparte de Ovarios, la del himno Se me olvidó otra vez. ¿Por qué está canción?

Cogí esta canción porque la ha contado muchísima más gente que admiro y, al mismo tiempo que homenajeaba y versionaba a Juan Gabriel, también homenajeaba a Rocío Durcal. Y muchos más que la han cantado, artistas que admiro mucho y que son influencias. Por eso la escogí. Además, la he escuchado desde niña e iba mucho conmigo.

En el disco le cantas al despecho, ¿cómo hacerlo cuando se goza de una vida sentimental estable? ¿Tiras de experiencias previas o de historias de otras personas?

Un poco de todo siempre. Yo creo que cada disco me da la oportunidad de viajar en el tiempo, de contar vivencias del momento, de fantasear un poquito también. Al final es una interpretación que la pones en tu piel. Y un poco de todo. Pero siempre me representa, sea más autobiográfico o menos. Es la manera que tengo de contarle al mundo cómo me siento y qué cosas quiero cantar. La verdad es que este disco, al igual que el resto, hacen alusión a esa etapa de mi vida.

¿Con el disco te has cobrado entonces algún tipo de venganza?

Bueno, alguna canción puede ser un poco más despechada pero nunca desde el odio y el rencor. Alguna puede tener un poco más de picaresca o ironía pero siempre sabiendo o intentando pasar página y quedarte con lo bueno que hayas aprendido y que esas personas te hayan podido aportar en la vida.

¿En algunas situaciones has aprendido a poner límites a tiempo?

Claro, apartarte o quitarte de ese camino. No siempre obramos bien pero de cada situación que te pone la vida tienes que aprender para la siguiente hacerlo mejor o intentarlo por lo menos.

¿El Karma, en referencia al título de una de tus canciones, suele actuar a tu favor?

Yo creo que sí, que de todo lo que me ha ido pasando siempre en la vida hay que estar agradecido. Incluso con las cosas que aparentemente no parecen buenas. Tengo esa cosa de darle sentido en vida a todo lo que viene y de esa manera uno se va a sentir siempre en paz consigo mismo y con las cosas que te trae la vida. Suelo tener buen karma, la verdad, porque intento tratar a las personas y las situaciones desde la nobleza, desde el amor, el cariño y cuando haces las cosas así, de esa forma, la vida te puede recompensar. Yo creo en eso.

Ya has presentado el disco en Ciudad de México, ¿qué tal las primeras sensaciones?

Hemos estado como unos diez días cantando, haciendo podcasts, noticieros… El recibimiento ha sido mayor de lo que podía imaginar. Pensaba que a ver cómo reciben los mexicanos este trabajo sin que resulte presuntuoso. Yo no soy mexicana pero, sin embargo, son muy buenos anfitriones y me han recibido con muchísimo cariño. Muy agradecidos. Me decían que escuchar su estilo en mi voz suena original, fresco y como que necesitaban algo así. Ese sonido, ese hueco en la música. A ellos les encanta. Y, como era de esperar, en el concierto fue así. Los mexicanos son muy entregados, apasionados y fieles a la música y eso me encanta.

En la producción trabajas de nuevo con Andy Clay, ¿qué ha aportado a tu carrera?

Con Andy Clay he hecho un equipo y una fuerza inquebrantable. En el anterior disco también hicimos la producción juntos. También estaba Melendi. En este ha sido otra búsqueda diferente pero la verdad es que hacemos ahí un equipo que es un encanto. Me ha sabido llevar y darme a conocer los sonidos mexicanos. Hemos estado un año y medio yendo y viniendo y la verdad es que ha sido muy divertido y muy inspirador.

En octubre cumples 40 años, ¿cómo se presenta la nueva década? ¿Cómo la afrontas?

Todavía queda [risas]. La verdad es que no le presto atención a la edad. Hace poco me han echado 25 o 28 y digo, ¡ostras, gracias! Creo que en las vivencias y lo que tienes que aportar, en tus hechos, tus palabras, es donde nos tenemos que quedar.

Has dicho en alguna ocasión que estás como en una segunda adolescencia.

Pero eso siempre. Siempre con ganas, con energía, con inspiración para hacer otras cosas, con ganas de enamorarme. Todo lo siento de esa manera. Como cuando vuelvo a empezar. Este disco, por ejemplo, es como si fuera otro primero. Cada disco es como volver a empezar. Creo que tenemos que tener esas ilusiones por las cosas intactas y no dejar que las malas experiencias nos lleven a estar resabiados ni mucho menos.

En tus conciertos, ¿a qué canción sueles recurrir para levantar al público o animarlo? ¿Cuándo se crea una energía increíble?

Si ella supiera, por ejemplo, es un momentazo guapísimo. Se la sabe todo el mundo. Sorprende que, aunque sea de las canciones nuevas del disco anterior, parece que lleva muchísimo más tiempo y ya es un hit. Es un momentazo. Pero hay muchos otros temas. En los conciertos hay momentos de subidón, íntimos, de bajada, de canciones que te destrozan, los que te hacen bailar. En 5 sentíos se crea un momentazo también, que la gente se pone a bailar. Hay de todo.

¿Y las canciones qué más rompen?

Sobre todo de las antiguas. 90 minutos por ejemplo. Las veces que la cante siempre acaba emocionando y rompiendo otra vez. Vencer al amor, Olvidé respirar, Corazón hambriento.

Canciones que se convierten en himnos. ¿Antes de lanzar este tipo de temas tienes el presentimiento del impacto que pueden generar?

Lo único que noto simplemente es que lo estoy haciendo con la verdad. Ya sea una canción de desamor o con más luz de enamoramiento. Tú estás en el estudio y dices me estoy dejando el alma. Esa siempre tiene más probabilidades de convertirse en un éxito a largo plazo y me ha ido pasando así siempre.

Si no hubieras nacido para cantar, ¿qué profesión crees que encajaría contigo?

Deportista a lo mejor. Hubiera jugado al fútbol, por ejemplo. Jugué con equipos que se formaban en alguna federación y en el colegio. Me gustaba muchísimo desde niña.

¿Y sobre Will Smith? Causasteis un gran revuelo con esa colaboración. ¿Cómo surgió y cómo es en las distancias cortas?

Nos conocimos el verano pasado en Starlite, en la gala. Y allí fue donde pudimos hablar, conocernos y donde me hizo la propuesta de grabar en su nuevo álbum. Nos conocimos, nos vimos en el estudio, lo pude conocer un poquito más de cerca. Tener la oportunidad de poder trabajar y conocer de cerca a tu actor favorito es como muy heavy. Qué pasada y qué cosas más bonitas te tiene reservada la vida sin saberlo. Todo se conjuga para que pase y pasa. Ha sido una locura muy bonita y un sueño hecho realidad poder conocerlo. Y si, además, musicalmente congeniamos y existe esa vibración y esa química que sale en esa canción, pues más todavía. Hemos dejado hecha una canción para el resto que cuenta esa historia y encima después tuvimos la ocasión de poder presentarla en directo abriendo la gala de Premios Lo Nuestro en Miami. Se cayó todo. Fue una locura, guapísimo la verdad.

Sobre Eurovisión, teniendo en cuenta toda la polémica que hay ahora alrededor, ¿te verías representando a España en algún momento?

Alguna vez me lo han preguntado y es complicado. Si solo se valorara y primara el talento, la calidad vocal de un artista y tal, pues oye, a lo mejor. Es complicado porque no sé si me vería capaz. No por representar a mi país, porque cada viaje que hago es la mejor manera que tengo de representarlo y sentirme orgullosa de mi gente. Como con este disco, yéndome a México. Pero en un concurso no entraría y más ahora mismo, que está muy politizado todo.