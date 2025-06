Lo estás haciendo mal: la manera correcta de poner el papel de horno en moldes redondos, cuadrados o rectangulares

Cocinar un postre con tus propias manos puede ser una de las cosas más gratificantes. Sin embargo, si después de todo el trabajo que se ha puesto el resultado no queda tan bonito como se esperaba, no desesperes. Es probable que se hayan formado huecos si has usado el papel de cocina intentando ajustarlo a la fuerza en el molde.

Por suerte internet está repleto de trucos para que todos puedan ser sus propios chefs. De esta manera Carmen Iribarne, conocida en redes sociales como @tasty-iri, ha compartido la manera correcta para cubrir un molde y que el pastel, bizcocho, brownie o lo que se haga no se deforme.

Lo primero que hay que tener en mente es la forma que se quiere dar, no es lo mismo usar un molde redondo que uno rectangular o cuadrado. Los primeros son algo más complicados de poner, aunque con estos pasos solo necesitarás unas tijeras y cortar en el punto justo.

Moldes circulares

Primero se toma un trozo de papel de horno más grande que el molde. Se dobla por la mitad una vez, luego otra vez formando un cuadrado más pequeño, y por tercera vez en diagonal para formar un triángulo isósceles. Al tener esta forma, se coloca la punta más cerrada justo en el centro del molde. Se calcula hasta dónde llega el borde y se recorta el extremo del triángulo. Así, al desplegarlo, se obtiene un círculo que encaja casi perfectamente con la base del molde.

Para rematarlo y que el papel adopte la forma de los bordes, se hace un pequeño corte desde uno de los lados del círculo hacia el centro. Ese corte permite superponer el papel cuando se coloca en el molde, haciendo que se ajuste sin arrugas ni pliegues.

Moldes rectangulares o cuadrados

En el caso de estos moldes la técnica es todavía más sencillo. Lo que se hace es tomar un trozo de papel de horno más grande que el molde. Se coloca sobre él para marcar las dimensiones, y se dobla una sola vez para crear una línea de referencia. Luego, en los extremos más cortos, se hacen dos cortes perpendiculares (uno a cada lado) hasta alcanzar la altura del molde. Esos cortes permiten plegar el papel hacia dentro, formando unas pestañas que se ajustan en las esquinas y crean una especie de caja de papel perfectamente encajada en el molde.

Al ajustar el papel así, las esquinas quedan limpias, sin montones de papel arrugado ni bolsas de aire. Además, es más sencillo a la hora de desmoldar si sobresale un poco el papel de horno. Una vez frío solo habría que tirar de los extremos de manera suave y sacar el preparado sin romperlo.