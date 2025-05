Series para ver este fin de semana: 'El camino estrecho', 'La mejor hermana', 'El mal invisible' y lo nuevo de 'And Just Like That'

Jacob Elordi protagoniza El camino estrecho, una miniserie de cinco capítulos que ya está disponible en Movistar Plus+. Es uno de los estrenos de la semana, junto con La mejora hermana (Prime Video) y El drama invisible (Disney+). Además, hay que recordar que Max estrena este viernes el primer capítulo de la tercera temporada de And Just Like That.

'El camino estrecho', epopeya bélica con Jacob Elordi

Movistar Plus+. Miniserie de cinco episodios -todos disponibles- a medio camino entre el drama bélico y el romance. En la II Guerra Mundial, Dorrigo Evans (Jacob Elordi), médico australiano, es capturado por los japoneses como prisionero y obligado a trabajar en la construcción del tren entre Tailandia y Birmania. Pasa los días intentando conservar la vida atormentado por el recuerdo de su aventura con la mujer de su tío.

'La mejor hermana', una familia dividida por la tragedia

Prime Video. Protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks, esta miniserie disecciona la compleja relación de dos hermanas marcadas por la tragedia. Chloe se mueve en los círculos más elitistas de Nueva York, mientras su hermana Nicky, distanciada de ella, intenta llegar a fin de mes y mantenerse limpia de drogas. Cuando asesinan al marido de Chloe, la investigación saca a la luz secretos que llevaban mucho tiempo enterrados.

'El mal invisible', el virus de la violencia más cruda

Disney+. Basada en una historia real, a finales de abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a varios indigentes en Barcelona. Seguía siempre los mismos patrones: asesinaba mientras dormían y siempre con una brutalidad extrema. La serie está protagonizada por David Verdaguer, ganador del Goya por Saben Aquell, y Ángela Cervantes. Ocho episodios ya disponibles.

'And Just Like That' estrena su tercera temporada

Max. El spin off de Sexo en Nueva York estrena los capítulos correspondientes a su tercera temporada. Carrie, Miranda y Charlotte continúan con sus aventuras (y su amista) con los 50 años ya cumplidos, mientras siguen disfrutando de las oportunidades que les ofrece Manhattan. La temporada, de 12 episodios, estrenará nuevos episodios cada jueves, y concluirá con el final de temporada el 14 de agosto.

'Cat's Eyes', plan de robo en París

AMC+. Tras pasar varios años separadas, las hermanas Alexia (Claire Romain), Tam (Camille Lou) y Sylia (Constance Labbé) se reencuentran en París después de que una obra de arte perteneciente a su padre reapareciese en una prestigiosa exposición en la Torre Eiffel. Con el objetivo de descubrir la verdad sobre el misterio de la desaparición de su padre, las hermanas llevarán a cabo un plan para robar el lienzo, a pesar de que con ello puedan perderlo todo. Esta serie está basada en el manga japonés de culto de Tsukasa Hojo.

'Sisi: Emperatriz de Austria' estrena la tercera temporada

Cosmo (1 de junio). Tercera temporada de esta superproducción sobre la célebre Isabel de Baviera. En los nuevos capítulos, las luchas de poder en Europa, los disturbios laborales en Viena y el conflicto por la educación del pequeño príncipe heredero Rodolfo desafían como nunca el amor entre Sisi y Franz.



