El tren turístico más alto de Europa muy cerca de España: un recorrido increíble que atraviesa túneles y acantilados

Una de las opciones más impresionantes para los aventureros y amantes de la montaña es el Tren de Artouste. Esta ruta ferroviaria está considerada como el trayecto a mayor altura de toda Europa, concretamente a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Muchos son los que se encaminan estas majestuosas vistas en los Pirineos Aragoneses para disfrutar de una experiencia sin igual de 55 minutos, al menos hasta que llegas al Lago Artouste de aguas verde esmeralda que te dejará sin palabras al final del trayecto.

El tren es una de las mejores opciones para disfrutar desde el verano hasta el inicio del otoño, pero rápido porque solo está operativo hasta octubre. Una de las mejores cosas que tiene este transporte, a parte del paisaje, es que es uno de los pocos trenes pet friendly, por lo que se puede acceder con los compañeros. Sin embargo, muchas rutas de senderismo de la zona no admiten el paso de los animales, por lo que se debe llevar cuidado de no ir por ahí con ellos.

Antes de tomar el tren, debes subir al teleférico de Sagette (Telecabina de Artouste). Este teleférico te lleva desde el lago de Fabrèges hasta la estación de salida del tren. La subida en teleférico dura aproximadamente 15 minutos y ya ofrece impresionantes vistas de las montañas.

Al llegar a la estación de Sagette, puedes tomar el Tren de Artouste. Este tren es conocido por ser el más alto de Europa en vía estrecha y recorre paisajes de montaña espectaculares. El viaje tiene una duración de unos 55 minutos y atraviesa túneles y acantilados con vistas impresionantes de los valles, montañas y el lago de Artouste.

El tren te lleva hasta la estación cerca del Lago de Artouste. Desde aquí, es fácil llegar hasta el lago, explorar la zona, hacer picnic o realizar rutas de senderismo por los alrededores. El entorno es ideal para amantes de la naturaleza y los paisajes de montaña.

El Tren de Artouste fue construido originalmente en 1924 con un propósito completamente diferente al turístico. Se creó como una herramienta para transportar trabajadores y materiales durante la construcción de la presa de Artouste, parte de un proyecto hidroeléctrico para aprovechar la energía de los ríos de montaña.

El objetivo era construir una presa en el lago de Artouste, a gran altitud, para alimentar una planta hidroeléctrica en la región. El terreno montañoso era extremadamente difícil, y no había caminos que facilitaran el transporte de maquinaria y materiales hasta el sitio de construcción. Por esta razón, se decidió crear una línea ferroviaria de vía estrecha para facilitar el acceso a los ingenieros y obreros que trabajaban en la construcción.

Lago Artouste /Foto: iStock

Una vez completada la presa en 1929, el tren ya no era necesario para los trabajos de construcción. Sin embargo, en lugar de desmantelarlo, se decidió mantener el tren como una atracción turística debido a las increíbles vistas panorámicas que ofrecía a lo largo del recorrido. En 1932, el tren comenzó a operar con un enfoque más turístico, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un paisaje único y espectacular en los Pirineos.

A lo largo de los años, el Tren de Artouste ha sido modernizado, pero ha mantenido su encanto original. Se han realizado mejoras en las instalaciones y la comodidad de los pasajeros, pero el recorrido y la esencia del viaje permanecen prácticamente intactos desde sus inicios. Hoy en día, el tren es un atractivo turístico popular, que recibe a miles de visitantes cada año, especialmente durante la temporada de mayo a octubre.

Las tarifas

Dependiendo de la temporada, la experiencia puede variar, pero siempre ofrece paisajes majestuosos y una inmersión total en la naturaleza.

Horarios y temporadas

Temporada alta (del 6 de julio al 1 de septiembre): Los trenes salen cada 30 minutos, de 9:00 a 17:00.

Temporada baja (del 8 de mayo al 5 de julio y del 2 de septiembre al 6 de octubre): Las salidas son cada hora, de 10:00 a 15:00.

Este rango de horarios permite flexibilidad, ya sea para una breve escapada o pasar todo el día explorando la montaña.

Opciones de billetes

Billete de Descubrimiento . Perfecto para quienes buscan una experiencia más breve pero completa. Este boleto incluye un recorrido de 3 horas y 30 minutos, con 55 minutos en tren y 1 hora y 20 minutos de tiempo libre en el lago en temporada alta. Precio: 27 € para adultos y 19 € para niños (de 4 a 12 años). Incluye el viaje de ida y vuelta en teleférico y tren. Además, hay packs familiares que resultan más económicos, ideales para quienes viajan con niños.

. Perfecto para quienes buscan una experiencia más breve pero completa. Este boleto incluye un recorrido de 3 horas y 30 minutos, con 55 minutos en tren y 1 hora y 20 minutos de tiempo libre en el lago en temporada alta. Precio: 27 € para adultos y 19 € para niños (de 4 a 12 años). Incluye el viaje de ida y vuelta en teleférico y tren. Además, hay packs familiares que resultan más económicos, ideales para quienes viajan con niños. Billete de Escapada . Para los más aventureros, este billete te permite disfrutar de todo el día en el entorno natural del Lago de Artouste, ya que solo podrás regresar en el último tren del día. Precio: 33 € para adultos y 29 € para niños.

. Para los más aventureros, este billete te permite disfrutar de todo el día en el entorno natural del Lago de Artouste, ya que solo podrás regresar en el último tren del día. Precio: 33 € para adultos y 29 € para niños. Billete de Ida . Si eres un excursionista experimentado y prefieres regresar a pie, este es tu boleto. Te permitirá caminar por los senderos de montaña tras llegar al lago. Precio: 23 € para adultos y 13 € para niños. El regreso a pie implica al menos 6 horas de caminata, y los senderos pueden estar mal señalizados. Es una opción solo para quienes estén bien preparados.

. Si eres un excursionista experimentado y prefieres regresar a pie, este es tu boleto. Te permitirá caminar por los senderos de montaña tras llegar al lago. Precio: 23 € para adultos y 13 € para niños. El regreso a pie implica al menos 6 horas de caminata, y los senderos pueden estar mal señalizados. Es una opción solo para quienes estén bien preparados. Billete para Autocaravanas. Si viajas en autocaravana, este billete especial te permite una flexibilidad extra, con la opción de regresar al día siguiente. Precio: 34 € para adultos y 30 € para niños.