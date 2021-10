Razer pone en valor la gestión mental y emocional de los gamers profesionales

Alfonso Bello Huidobro Madrid

El confinamiento, ha sido uno de los procesos más complicados de la pandemia para una población acostumbrada a la libertad en cuanto a la toma de decisiones. Durante casi un año, nos hemos visto obligados a permanecer el máximo tiempo posible en casa, salvo casos excepcionales, y esto ha repercutido en una sociedad que ha sufrido los efectos de las depresiones, la ansiedad y demás enfermedades que han salido de forma imparable durante estos meses. El debate de su importancia ha copado durante este tiempo medios de comunicación, debate político; además de la cantidad de personajes públicos que han reclamado una mayor concienciación y normalización de este tipo de problemas.

En el mundo de los videojuegos, la marca líder mundial en lifestyle para gamers, Razer, ha lanzado su propia iniciativa para mantener las máximas capacidades de los jugadores de videojuegos, tanto a nivel profesional como amateur, desde el enfoque en el bienestar personal. La empresa californiana, anunció a finales de septiembre el lanzamiento del programa de bienestar 'Los Campeones empiezan por dentro', que busca promover hábitos de juego saludables y sostenibles en la industria de los Esports, tan altamente exigente e intensamente competitiva. Razer colaborará con psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y otros expertos para proporcionar recursos en forma de videos, artículos, contactos y eventos. Los jugadores de Esports pueden consultar estos recursos de fácil acceso y mejorar su nivel de juego a través de su bienestar físico y mental.

Según los datos de la consultora Newzooi, los ingresos globales de la industria han aumentado significativamente año tras año, y se prevé que experimenten un crecimiento interanual del +14.5% hasta los 1.084 millones de dólares a finales de este año 2021.

Atraídos por la gloria de la fama, el reconocimiento y los premios, cada vez más mayores en torneos de juegos competitivos, muchos jugadores a menudo se esfuerzan al máximo, y sin saberlo descuidan su bienestar físico y mental en el proceso. Como resultado, la edad promedio de retirada de un jugador profesional de Esports es de alrededor de 25 años, más pronto que los atletas de otros deportes tradicionales. A menudo, las lesiones físicas y el estrés mental, causado por los horarios y la alimentación irregular, se citan como las principales razones para la retirada de estos profesionales.

"La industria de los Esports es dinámica y de ritmo rápido, y eso es lo que la hace tan emocionante y atractiva, pero la industria no ha puesto mucho énfasis en la salud física y mental, por lo que muchos jugadores a menudos no saben qué hacer para cuidar de sus cuerpos y mentes, para tener una carrera profesional más exitosa y duradera," declara Flo Gutierrez, Director de Global Esports en Razer. "Queremos asegurarnos de que los jugadores y equipos de todos los niveles de competición reciban el apoyo adecuado, por lo que nos reunimos con los principales expertos en la materia y diseñamos este programa para ellos".

La importancia del descanso y tiempo libre

La gestión del sueño y del tiempo libre de los gamers, es otro de los puntos que preocupa a la empresa, y que esta fuertemente relacionado con la salud mental. Los profesionales de los Esports no llegan a despejarse por completo de su actividad y no dan a estos descansos la importancia que merecen. En palabras de Flo Gutierrez para elEconomista, la importancia de gestionar el descanso, tanto en sueño como en tiempo libre resulta fundamental para la salud de los profesionales y su rendimiento competitivo. Debido a "la intensidad del trabajo que conlleva la idea de ser un jugador profesional de deportes electrónicos es mentalmente más alta que en muchos otros deportes. Tu concentración, tu velocidad de reacción, tu atención, la compenetración con tus compañeros... todo debe estar siempre al 100%. Algunas disciplinas, como CS:GO o Valorant, agregan un tremendo nivel de presión además de eso, por lo que, en algún momento, tienes que liberarte de ello y tomarte un tiempo libre, respirar, mirar hacia arriba, hacer ejercicio, socializar y equilibrar tu vida", dice, y añade que "al igual que con cualquier otra actividad que lleve el cuerpo, la mente o ambos, al límite, suceden muchas cosas cuando descansas y es clave para nosotros en Razer ayudar en este asunto, apoyando y educando a los jugadores para que duerman bien y se recuperen de forma eficiente", concluye el Director de Global Esports en Razer.

Los Campeones empiezan por dentro

Con un enfoque en 4 verticales clave: actividad física, salud mental, sueño y nutrición, Razer ha reunido a expertos en bienestar y hábitos saludables para Esports, jugadores profesionales e influencers para apoyar este programa. Junto con la comunidad, Razer ha organizado múltiples charlas, eventos y activaciones para educar a los aspirantes a profesionales y educarlos en los rigores del entrenamiento para Esports, que se proporcionarán en el portal web.

Los recursos incluirán:

1. Artículos y videos que brindan consejos y sugerencias sobre cómo cuidarse física y mentalmente mientras se preparan para una competición.

2. Paneles de discusión para arrojar luz sobre las necesidades mentales y físicas en los Esports, así como orientación y apoyo a los jugadores. Estos paneles incluirán expertos en salud y bienestar en los Esports, como el Doctor. Jordan Tsai, fisioterapeuta en Esports en Respawn Therapy; Crystal Mills, un ex tecnólogo quirúrgico de trauma pediátrico que actualmente es vicepresidente de contenido en una marca líder en salud y bienestar para jugadores, Ritual Motion; Dr. Drew Schwartz, medica quiropráctica en For The Wellness, así como jugadores profesionales del Team Razer, provenientes de las organizaciones más importantes de todo el mundo.

3. Acceso a un sistema de citas individuales con los socios expertos de Razer, donde los jugadores pueden programar reuniones con fisioterapeutas, médicos y otros profesionales para que se adapten a sus necesidades individuales.

Además, Razer también realizará seminarios web y talleres sobre bienestar durante eventos gaming, para apoyar a las comunidades de gaming y Esports. Los eventos incluirán:

1. Un seminario web especifico de Razer, dedicado al bienestar, con fecha para noviembre de 2021 y que contará con expertos de la industria del cuidado y bienestar en los Esports. Este seminario será de libre acceso y pretende educar y generación más conciencia y apoyo a los jugadores de la industria.

2. Webinar Ritual Motion – donde discuten y dan consejos y trucos para un gaming más saludable.

"Es encomiable que Razer, un líder en Esports y la industria gaming, esté dando un paso al frente para ayudar a dar forma al futuro del sector, así como preparar y proteger a las futuras generaciones de jugadores,", declaró Liz Murphy, Chief Marketing Officer en Ritual Motion, una empresa líder en salud y bienestar para jugadores, con quien Razer se ha asociado para esta iniciativa. "Estamos muy orgullosos de ser parte de este compromiso, así como arrojar luz sobre cómo un jugador puede y debe cuidar su cuerpo en esta incesante búsqueda por el éxito en la competición."

Esta campaña 'Los Campeones empiezan por dentro' ya está disponible con artículos realizados por Ritual Motion y una serie de videos de Respawn Therapy, una organización formada por doctores en terapia física comprometidos con la mejora de la salud y el bienestar de los jugadores. Los temas abarcan desde lidiar con el cansancio y el agotamiento, hasta posturas adecuadas para sentarse y explorar conceptos como el estrés y la recuperación. También se presentarán un conjunto de productos Razer que han sido diseñados ergonómicamente para ayudar a mantener un estado óptimo y reducir el estrés físico al jugar.