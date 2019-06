Los anticapitalistas andaluces rechazan ante iglesias entrar en el gobierno de sánchez

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario político y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganformina, rechazó este sábado en el Consejo Ciudadano Estatal del partido la intención del secretario general, Pablo Iglesias, de entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones al salir del encuentro, Ganformina dijo que se marchaba con una "muy buena sensación del debate" que había tenido con Iglesias sobre los límites que implica estar en el Gobierno y también los que conlleva mantenerse en la oposición. Admitió que entendía los argumentos del líder de Podemos, pero dijo que no los compartía.

Como ya avanzó Servimedia el miércoles, el portavoz de los Anticapitalistas andaluces que controlan el partido en esa comunidad, se abstuvo de plantear la convocatoria de una nueva Asamblea Ciudadana, un Vistalegre III, por mucho que el lunes hubiera llamado a "repensar" Podemos y apuntado que después se acometería el debate de los nombres que han de liderarlo.

"SENSIBILIDAD CANARIA"

"No toca hablar de dimisiones, de Vistalegre III, sino de la política que va a configurar este país en los próximos años", declaró a los periodistas, a quienes reiteró su "postura muy clara de no gobernar con el PSOE". Fuentes cercanas detallaron que esta postura se basa en la convicción de que Podemos no nació para gobernar con el PSOE y de que aunque "todo tiene contradicciones", dentro de los gobiernos no van a cambiar las cosas y en su base social puede haber una gran decepción si les toca gestionar recortes. "No se arregla todo en la oposición pero da más problemas estar dentro", sería el resumen de esta postura.

Respecto al nuevo secretario de Organización, Alberto Rodríguez, Pérez Ganformina apeló dentro del Consejo Ciudadano a su "sensibilidad canaria" para la descentralización del partido que reclama Podemos Andalucía, y en principio le ve "buena voluntad". Sin embargo, no le pareció mal la atribución por parte de Iglesias de los malos resultados de mayo a la falta de liderazgos territoriales. "No he escuchado eso de Pablo. Ha hecho un análisis más complejo".

