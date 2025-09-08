Nordex recibe un pedido de 12 aerogeneradores eólicos (71 MW) en Portugal

El grupo Nordex ha recibido un pedido procedente de Portugal para el suministro, la instalación y el mantenimiento durante 35 años de 12 turbinas N163/5.X, las cuales sumarán una capacidad de 70,8 megavatios (MW) de potencia. Según ha comunicado el grupo eólico, se prevé que la entrega de los aerogeneradores comience a mediados del año 2026. Los nombres tanto del promotor como del parque eólico en desarrollo no han trascendido.

Este pedido refuerza la posición del grupo Nordex en el mercado portugués. Con este nuevo contrato, la compañía ya ha vendido e instalado turbinas con una capacidad total de más de 550 MW en Portugal. Esta cifra también incluye un pedido a partir de abril de 2025 de dos turbinas N175/6.X, el primer pedido de esta nueva turbina de Nordex en el país.

El grupo ha instalado alrededor de 57 gigavatios (GW) de capacidad eólica en más de 40 mercados a lo largo de su historia. En 2024, generó unas ventas consolidadas de aproximadamente 7.300 millones de euros.

La empresa cuenta actualmente con más de 10.400 empleados y una red de producción que incluye fábricas en Alemania, España, Brasil, India y Estados Unidos. Su cartera de productos se centra en turbinas terrestres de entre 4 y 6 MW, diseñadas para satisfacer las necesidades del mercado en países con espacio disponible limitado y regiones con capacidad de red limitada.