El grupo Met nombra a Huibert Vigeveno como nuevo consejero delegado

El grupo Met ha anunciado el nombramiento de Huibert Vigeveno, como nuevo consejero delegado del grupo, que se hará efectivo a partir del próximo 1 de enero.

Benjamin Lakatos, actual CEO y accionista mayoritario, seguirá ocupando el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración y participará activamente en la orientación de la visión y el crecimiento de la empresa.

El nuevo nombramiento responde a la voluntad del grupo de impulsar el rendimiento empresarial, ampliar rápidamente su base de clientes y acelerar sus planes de expansión.

Vigeveno aporta a Met una amplia experiencia en la dirección de compañías grandes, complejas y globales. En los últimos años ha sido miembro del comité ejecutivo global de Shell y director del grupo de downstream, energías renovables y soluciones energéticas, donde impulsó una propuesta de valor para el cliente en una amplia gama de negocios y áreas geográficas, dirigiendo una organización de más de 30.000 personas.

Anteriormente, fue presidente ejecutivo de Shell en China y dirigió con éxito la integración de la adquisición de BG Group por parte de Shell por 53.000 millones de dólares, convirtiéndose posteriormente en su director general de transición. Además, Huibert se ha incorporado recientemente al consejo de administración de KBR, una empresa global de soluciones tecnológicas y de ingeniería que cotiza en la Bolsa de Nueva York, como director no ejecutivo.

"Las excepcionales habilidades de liderazgo, la visión estratégica y la experiencia operativa de Huibert impulsarán las aspiraciones futuras de Met a nuevas cotas", ha afirmado Benjamin Lakatos. "Estoy convencido de que su nombramiento reforzará la posición global de Met, sin dejar de ser fieles a nuestras raíces como empresa independiente y emprendedora", ha añadido.