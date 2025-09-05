EDP registra una mejora productiva del 60% con la hibridación (eólica y solar) de una planta en Ávila

Durante su primer año en operación, la hibridación del parque Cruz de Hierro de EDP, con fotovoltaica y eólica, aumentó su producción energética un 60% respecto a los años previos, en los que la planta no estaba hibridada.

Así lo corrobora la energética portuguesa, quien afirma que la hibridación de activos en funcionamiento es una de las principales vías de crecimiento de las energías renovables "porque permite acelerar la entrada en operación de mayor capacidad renovable, sin necesidad de esperar largas tramitaciones de nuevos proyectos".

Según los datos que maneja sobre la planta, ubicada en Ávila, el parque, inicialmente eólico y con una capacidad de 14,5 megavatios (MW), alcanzó con la hibridación una capacidad total de 28,75 MW. " Históricamente, la producción eólica alcanza una media anual de 30 GWh, a la que ahora se suman 19 GWh adicionales generados por la planta solar entre julio de 2024 y junio de 2025, consolidando el complejo como un modelo de aprovechamiento híbrido en el sector energético", señala la compañía.

"Este primer año de funcionamiento híbrido confirma el enorme potencial de este modelo. La hibridación no sólo permite generar más energía limpia, sino que lo hace de manera más estable y eficiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos renovables", añade.

EDP es la primera compañía que ha puesto en marcha parques híbridos -solares y eólicos- en España y Portugal. En España, la compañía cuenta con cinco parques híbridos que suman 230 MW: Cruz de Hierro, con 28,75 MW (Ávila); Las Lomillas (Cuenca), que tiene 86,2 MW; Villacastín, con 28,2 MW (Segovia); Castillo de Garcimuñoz, con 46,4 MW (Cuenca) y Rabosera con 40 MW (Zaragoza). Además, también opera dos parques híbridos que suman 63,7 MW en Portugal, país en el que puso en funcionamiento el primer parque de este tipo en la península Ibérica.