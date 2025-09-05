'elEconomista.es' celebra el "X Foro Energía: La energía como eje estratégico de la competitividad europea" - 11 de septiembre

Un año más, elEconomista.es vuelve a celebrar una de las citas imprescindibles del sector energético. Los días 10 y 11 de septiembre tendrá lugar el X Foro Energía, que en su décima edición centrará sus mesas y ponencias en 'La energía como eje estratégico de la competitividad europea'.

La segunda jornada, el jueves 11 de septiembre, arrancará a las 9:30 con la presentación del encuentro por parte de D. Amador G. Ayora, director de elEconomista.es.

Acto seguido, a las 9:35, comenzará el primer coloquio con D. Rubén Esteller, director adjunto de elEconomista.es, quien charlará con D. Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

Primera mesa: Consumidores

Hacia las 10:05 tendrá lugar la primera de las tres mesas que se sucederán a lo largo de la jornada. Moderada por D.ª Concha Raso, redactora de elEconomista Energía, la primera mesa reunirá a representantes de consumidores:

D.ª Macarena Gutiérrez, CEO de Atlantic Copper; D.ª Blanca Losada, presidenta de Fortia Energía; D. Alberto Martín, CEO de NetOn Power; D. Francisco Carro, director general de Tresca Ingeniería; D. Carlos Navalpotro, presidente de Asturiana de Zinc y de AEGE; y D. Antonio Cortés, presidente de Neoelectra

Segunda mesa: Financiación

Tras una pausa para el café, la segunda mesa comenzará aproximadamente a las 11:30 y tratará sobre cuestiones de financiación. En esta ocasión, D. Rubén Esteller moderará a los siguientes participantes:

D. Hermenegildo Altozano, socio responsable del departamento de Energía e Infraestructuras de Pinsent Masons; D. Román Sánchez Gordón, director de Banca Corporativa y Especializada de ABANCA; D. Enrique Díaz, Managing, Director de Inversiones de Grupo Negratín; D. Benoit Felix, responsable global de financiaciones estructuradas de Santander Corporate & Investment Banking; D. Jaume Pujol, Socio Responsable de Energía de Deloitte Transactions; y D.ª Inés Bargueño, directora General de Energía Renovable y Transición de Brookfield en Europa.

Tercera mesa: Redes

La última y tercera mesa de la jornada, que pondrá el broche final al X Foro Energía, tendrá lugar a las 12:40 y tratará sobre redes. Será moderada de nuevo por D.ª Concha Raso, quien dará voz a los siguientes ponentes:

D. Alexander Artetxe, presidente de Grupo Arteche; D. Roberto Engelen, director de la división ABB Energy Industries; D. Javier Leal, socio responsable de Energía en NTT DATA; D. Santiago Iglesias, CEO de Pasero; y D. Jaime Blas, CEO de Taiga Mistral.

