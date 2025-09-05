'elEconomista.es' celebra el "X Foro Energía: La energía como eje estratégico de la competitividad europea" - 10 de septiembre

Un año más, elEconomista.es vuelve a celebrar una de las citas imprescindibles del sector energético. Los días 10 y 11 de septiembre tendrá lugar el X Foro Energía, que en su décima edición centrará sus mesas y ponencias en 'La energía como eje estratégico de la competitividad europea'.

La primera jornada, el miércoles 10 de septiembre, arrancará a las 9:00 con la presentación del encuentro por parte de D. Amador G. Ayora, director de elEconomista.es. Acto seguido, también dará la bienvenida a los asistentes presenciales y virtuales D. Gregorio Peña, presidente editor de Editorial Ecoprensa.

A continuación, será el turno de que varias personalidades del sector ofrezcan un saludo. Este será el caso de D. Héctor Flórez, presidente de Deloitte España, de D. Fernando Silva, CEO de Siemens España, y de D. Francisco Reynés, presidente de Naturgy, que servirán como preámbulo para las cinco mesas de debate que se sucederán a lo largo del día.

Primera mesa

La primera mesa de debate, que aproximadamente comenzará a las 9:35 y se extenderá durante poco más de una hora, será moderada por D. Amador G. Ayora, e incluirá a los siguientes invitados:

D. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; D.ª Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España; D. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; D. Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve; D.ª Olvido Moraleda, presidenta de BP España; D. Pedro Vasconcelos, CEO de EDP España; y D.ª Arantza Ezpeleta, CEO de Acciona Energía.

Segunda mesa: Generación en renovables

Concluida la primera mesa, sobre las 10:45 de la mañana arrancará la segunda mesa, moderada por D. Rubén Esteller, director adjunto de elEconomista.es, y tratará asuntos relacionados con la generación en renovables. A ella asistirán:

D. Luis Selva, director general de BNZ; D. Juan Gutiérrez, CEO Global Services de RES; D.ª Arancha Martínez, country manager de X-ELIO Spain; D. Guillermo Negro, CEO de Magnon; D. Ignacio Cuerva, CEO de Cuerva; y D. David Esteban, VP de Europa y RoW de Atlántica.

Tercera mesa: infraestructuras y desarrollo de gases renovables

Tras una breve pausa, la tercera mesa comenzará previsiblemente a las 12:10. Moderada también por D. Rubén Esteller, abordará cuestiones sobre infraestructuras y desarrollo de gases renovables, principalmente biometano e hidrógeno. En ella participarán:

D. Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás; D. Fidel López Soria, consejero delegado de Redexis; D. Javier Goñi, consejero delegado de Exolum; D. Oliverio Álvarez, socio responsable de Energía, Recursos e Industria de Deloitte; D. Pedro Larrea, director general de Redes de Naturgy; D. Manuel Alonso, director General de Biorig; y D. Javier Alonso, CEO de Hatta Energy.

Cuarta mesa: Despliegue de las renovables para 2030

En la cuarta mesa, moderada por D.ª Concha Raso, redactora de elEconomista Energía, se hablará sobre el despliegue de las renovables de cara al año 2030 de la mano de los siguientes participantes hacia las 13:20:

D. Íñigo Bertrand, CEO de Edison Next España; D. José Luis Moya, CEO global de RIC Energy; D.ª María Couto, CEO de Xeal; D. Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft; D. Javier Prados, director de CIP en España; D. Javier Martínez, CEO de Prosolia Energy; D.ª Aránzazu Martín, directora de desarrollo de negocio de Veolia España; y D. Alejandro García Gómez, director de Desarrollo de Negocio Corporativo y Relaciones Institucionales de VINCI Energies Spain.

Quinta mesa: Comercializadoras

Y tras un descanso, la quinta y última mesa de la jornada, en la que participarán comercializadoras, comenzará a las 15:35. También, D.ª Concha Raso moderada el debate en el que participarán:

D. Jorge González Cortés, vicepresidente de Grupo Gesternova (Contigo Energía); D. Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia; D. Pablo Abejas, CEO de Visalia; D.ª Paula Román, directora general de Feníe Energía; D. Roberto Giner, CEO de Octopus Energy en España; D. Miguel Rodríguez-Checa, director General de Goldenergy (Grupo Axpo); y D. Antonio Colino, director general de Plenitude Iberia.

Concluida la jornada, el X Foro Energía se retomará al día siguiente. Puedes consultar aquí la programación del segundo día.