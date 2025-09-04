Cox invertirá 5.139 millones en México durante cinco años para llegar hasta los 4 gigas de generación

Cox Energy espera invertir unos 6.000 millones de dólares (5.139 millones de euros) en México durante los próximos cinco años después de adquirir la cartera de activos de la filial mexicana de Iberdrola hace un mes por 4.200 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros).

La energética pretende aumentar su capacidad de generación a 4.000 megavatios (MW) durante este período, según avanzó el presidente de la compañía, Enrique Riquelme, durante un evento virtual desde Nueva York recogido por Bloomberg.

Asimismo, Cox ha asegurado que está abierto a recurrir a los mercados de capital locales para continuar su crecimiento".

Iberdrola acordó la venta al grupo Cox de sus negocios en México, una cartera de activos que incluye 15 centrales con 2,6 gigavatios (GW) de potencia, además de su actividad comercial y su cartera de proyectos de generación. Dentro de la operación también se ha incluido la integración de más de 800 profesionales de la filial mexicana de Iberdrola en su plantilla.

En ese momento, Cox adelantó un objetivo de inversiones de 10.700 millones de dólares (9.366 millones de euros) en el país mexicano durante el período 2025-2030.

Dentro de esta cuantía se incluyen la inversión en la plataforma de Iberdrola México, una segunda en nuevos activos de energía por más de 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros), en activos concesionales de agua por hasta 1.500 millones de dólares (1.313 millones de euros) y un polo de desarrollo para el bienestar mexicano.