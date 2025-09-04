Canadá quiere exportar gas desde una planta de Repsol a Alemania

Canadá, a través de la provincia de New Brunswick, ha retomado contactos con TC Energy y con Repsol para analizar la viabilidad de reactivar el proyecto de una planta de licuefacción de gas natural en Saint John, con capacidad para 2 millones de toneladas anuales, según desvela Argus.

La iniciativa se levantaría sobre el emplazamiento del actual terminal de importación de GNL de Saint John -antes Canaport LNG -, con capacidad nominal de 7,5 millones de toneladas al año y supondría una inversión de más de 2.000 millones.

Repsol, que ya consiguió una licencia para exportar gas desde Canadá, podría llegar a vehicular hasta Europa una cantidad cercana a los 7 bcm anuales.

La energética española descartó en 2023 su desarrollo por los elevados costes de peaje para trasladar gas desde las cuencas productoras del oeste de Canadá y por la incertidumbre en el suministro.

El contexto ahora podría haber variado. Canadá y Alemania firmaron la semana pasada una declaración conjunta para impulsar la cooperación energética, con un primer marco de diálogo sobre ventas de GNL. Además, el nuevo Gobierno federal liderado por Mark Carney pretende acortar los plazos de tramitación de proyectos estratégicos a solo 24 meses.

Saint John LNG cuenta ya con infraestructuras que podrían aprovecharse para la exportación, como tres tanques de almacenamiento con capacidad para 220.000 toneladas, así como un muelle adaptado para buques Q-Flex y Q-Max. No obstante, los retos son considerables. El principal obstáculo es la falta de gasoductos que conecten las cuencas del oeste canadiense con la costa atlántica.

El sistema Canadian Mainline de TC Energy, la única ruta de transporte transversal del país, finaliza en la frontera con Vermont. Para dar salida al gas hacia Saint John sería necesario construir nuevos tramos de gasoducto a través de Quebec y revisar el régimen de peajes para lograr competitividad frente al GNL del Golfo de México.Canadá es el sexto productor mundial de gas natural.