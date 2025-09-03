Moeve se alía con líderes del sector químico para impulsar combustible sintético para la aviación

Un grupo de empresas entre las que se encuentra Moeve han unido fuerzas para impulsar una nueva vía basada en el metanol para la producción de combustible de aviación electro-sostenible (e-SAF) y productos químicos bajos en carbono. El acuerdo se ha formalizado mediante la creación de una estructura o spin-off bajo la plataforma Global Impact Coalition (GIC), una coalición liderada por diversos directores ejecutivos comprometida con el avance de un futuro circular y de cero emisiones netas para la cadena de valor química.

Según han indicado las partes interesadas, esta spin-off ya ha puesto en marcha un estudio de viabilidad técnica y económica para acelerar el desarrollo de la tecnología de conversión metanol a olefinas (MTO), componentes esenciales de combustibles y materiales avanzados. De dar buen resultado, supondría una alternativa sostenible a los procesos de producción convencionales basados ??en combustibles fósiles.

Se espera que el estudio de viabilidad se prolongue hasta finales de 2026, y que concluya con el visto bueno para la construcción de la primera planta de producción de olefinas sostenible en Europa.

La nueva estructura de la empresa derivada está diseñada para facilitar una colaboración más estrecha, explorar inversiones y sentar las bases para el posible desarrollo de proyectos. Cabe señalar que la GIC está liderada por líderes globales como Basf, Sabic, Clariant, Covestro, LG Chem, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Group, Syensqo y Suez, además de la mencionada Moeve.

"Esta iniciativa supone un paso estratégico en la ambición de Moeve para liderar el desarrollo de nuevas cadenas de valor bajas en carbono", ha declarado Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve. "Al impulsar vías sostenibles basadas en el metanol, no solo estamos permitiendo la producción futura de e-SAF, sino que además apoyamos la transformación de la industria química con materias primas más limpias. La Global Impact Coalition proporciona una plataforma de colaboración y la visión necesaria para impulsar estas innovaciones revolucionarias a gran escala", ha añadido.

Para la energética española, esta iniciativa representa un avance estratégico en el desarrollo de una ruta diferenciada hacia los combustibles sostenibles de aviación de origen sintético (e-SAF), distinta del proceso Fischer-Tropsch. El proceso actualmente en fase de estudio permite convertir e-metanol en e-SAF a través de la producción de olefinas sostenibles. Este método ofrece un enfoque flexible y modular para ampliar la producción de los combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono, una necesidad crucial, dado que la aviación contribuye con aproximadamente el 3 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a escala global. Estas alternativas son esenciales para seguir avanzando en la descarbonización de uno de los sectores más difíciles de electrificar.

"Este spin-off pone en evidencia el poder de la colaboración intersectorial para impulsar productos químicos bajos en carbono y combustible de aviación sostenible. Nos unimos a una empresa líder como Moeve con una visión compartida, desarrollar materia prima sostenible a base de metanol, sentando un precedente sobre cómo lograr una transformación industrial a gran escala", ha apuntado Charlie Tan, CEO de la Global Impact Coalition.

Fundada en el Foro Económico Mundial, la GIC convierte los desafíos de sostenibilidad en soluciones comerciales mediante la colaboración intersectorial. Mediante el codesarrollo y la escalabilidad de nuevas tecnologías y modelos de negocio, los miembros de la GIC abordan desafíos de sostenibilidad que ninguna empresa puede resolver por sí sola.