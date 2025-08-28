Hitachi Energy completa la adquisición de la sevillana eks Energy

Hitachi Energy ha completado la adquisición de la participación restante que le faltaba en eks Energy, la compañía sevillana de electrónica de potencia y soluciones de control que compró parcialmente a finales de 2023. En aquella operación, la filial energética del grupo Hitachi compró a Powin una participación mayoritaria, que ahora se ve reforzada con la participación minoritaria restante, pasando así a ser controlada al 100% por el líder tecnológico con sede en Suiza.

Esta operación proporciona a Hitachi Energy una mayor flexibilidad estratégica y operativa en el sector del almacenamiento de energía. Con la compra total de eks, Hitachi podrá, según afirmó la compañía, optimizar la integración de soluciones, expandir más su negocio de conversión y almacenamiento de energía, y responder con rapidez a las cambiantes necesidades de los clientes.

"Como líder mundial en soluciones de automatización de redes, la adquisición de eks Energy refuerza nuestra posición de liderazgo, lo que nos permite contar con una de las carteras de soluciones más completas del sector, que combina tecnología probada de convertidores y control con la escala global, la experiencia inigualable en redes y las capacidades digitales de Hitachi Energy", afirmó Massimo Danieli, director general de la unidad de Negocio de automatización de redes de Hitachi Energy. "Esta adquisición refuerza nuestra estrategia global para garantizar la continuidad de nuestros clientes actuales y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de innovación y crecimiento", añadió.

El negocio de soluciones de conversión de energía de Hitachi Energy ha demostrado un sólido impulso comercial y liderazgo técnico a nivel mundial, desempeñando un papel clave en importantes proyectos de almacenamiento de energía, como el Batería Waratah Super en Nueva Gales del Sur, que recientemente alcanzó hitos clave, como la operación comercial (COD) y el registro completo bajo el Esquema de Protección de la Integridad del Sistema (SIPS).

La empresa también ha expandido su presencia global, posicionando a Hitachi Energy para brindar un mejor servicio a sus clientes de almacenamiento de energía en mercados globales clave. El exitoso desarrollo y lanzamiento a principios de este año de una nueva plataforma de convertidor WD4 refrigerado por líquido mejora aún más el rendimiento y la escalabilidad en las aplicaciones BESS para integradores de sistemas.

Con sede en Suiza y operaciones en 60 países, la energética global emplea a más de 50.000 personas en 60 países y genera ingresos de aproximadamente 16.000 millones de dólares (unos 13.700 millones de euros).

En España, el grupo Hitachi comenzó a operar en 1930, cuenta con unos 2.500 trabajadores en el país y desarrolla su actividad en varios sectores, como los de la movilidad ferroviaria o los servicios digitales, además de la energía. Hitachi Rail cuenta con laboratorios en Madrid para la producción, las pruebas y la validación de software, para el control de tráfico y centros de mantenimiento, mientras que Hitachi Energy dispone de dos centros de producción (uno en Córdoba y otro en Zaragoza), uno de servicios en Vizcaya y también tiene unidades de ingeniería en Madrid y Barcelona.