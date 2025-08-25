La emiratí Taqa acuerda la compra de GS Inima por 1.025 millones de euros

La compañía nacional de energía de Abu Dhabi, Taqa, firmó un acuerdo con GS Engineering & Construction para hacerse con el 100% de la española GS Inima, compañía líder de tratamiento y desalación de agua. La operación, valorada aproximadamente en 1.200 millones de dólares (alrededor de 1.025 millones de euros), está sujeta a aprobaciones regulatorias, y se prevé que se cierre en 2026 después de meses de negociaciones.

El pasado mes de noviembre, según contó este medio, la energética se posicionó como el principal postor en la puja por la antigua filial de tratamiento de agua de OHLA (entonces OHL), una vez que su principal competidor, el fondo canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), desistiese de la compra. Ya entonces el valor de la operación se situaba por encima de los 1.000 millones de euros.

Su hasta ahora propietaria, GS, lanzó el proyecto de desinversión de la compañía del sector del agua hace más de un año, de la mano de Goldman Sachs y PwC, tras varios años de rumores sobre su posible venta. Cabe señalar que otros importantes actores del sector, como Aqualia, Sacyr o Veolia, también mostraron interés en hacerse con Inima en otras etapas iniciales

La compra de GS Inima permite a Taqa acelerar su expansión en el ámbito del agua y establecer una plataforma integrada de agua de primer nivel. Con esta compra, la emiratí añade más de 3 millones de litros a su capacidad de desalación, haciendo un total de 22,19. Del mismo modo, la adquisición aportará 1.200 millones de litros diarios a capacidad de agua potable y 2.600 millones de litros diarios de tratamiento de aguas residuales e industriales.

No obstante, la operación también contribuirá al desarrollo financiero del grupo emiratí. En 2024, GS Inima generó unos ingresos anuales de aproximadamente 389 millones de euros y un ebitda de 106 millones de euros. Estas cifras, en consideración de Taqa, reforzarán la calidad de sus beneficios, dado que la mayoría de activos incorporados a su cartera operan bajo concesiones a largo plazo, lo cual asegurará flujos de caja estables y predecibles.

Con sede en Madrid, GS Inima Con está presente en diez países, entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán. La compañía gestiona alrededor de 50 proyectos activos, de los cuales unos 30 son asociaciones público-privadas a largo plazo, en un portafolio que abarca la desalación y el tratamiento de agua (incluidas tecnologías para aguas industriales y residuales).

"Esta adquisición representa un paso transformador en la estrategia de crecimiento y agua de Taqa. GS Inima aporta una fortaleza operativa y técnica probada a escala global, y estamos orgullosos de darles la bienvenida al Grupo. Juntos aceleraremos nuestra ambición de convertirnos en un referente internacional en el sector del agua, ampliando nuestro alcance y capacidades en mercados estratégicos de crecimiento en Oriente Medio, Europa y América, al tiempo que proporcionamos soluciones hídricas innovadoras y bajas en carbono a comunidades de todo el mundo", comentó en un comunicado Jasim Husain Thabet, consejero delegado y director general del grupo Taqa.

La operación se suma al impulso de los últimos 12 meses, en los que Taqa ha dado pasos significativos para ampliar sus capacidades hídricas tanto en su mercado doméstico como en el internacional. En su país de origen, la emiratí expandió su presencia en aguas residuales y recicladas mediante la adquisición de Sustainable Water Solutions Holding, que ahora opera como Taqa Water Solutions. En el ámbito internacional, la compañía se ha comprometido con grandes proyectos de infraestructura para reforzar la seguridad hídrica a largo plazo, incluidos varios desarrollos en Marruecos y Uzbekistán.