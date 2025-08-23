Smartenergy construirá una 'megaplanta' fotovoltaica entre Toledo y Madrid

Smartenergy, compañía de inversión privada en renovables con sede en Suiza, planea desarrollar una gran planta fotovoltaica de 233,7 megavatios (MW) de potencia entre la provincia de Toledo y la de Madrid. Lo hará, si finalmente consigue los permisos necesarios, a través de una filial (Envatios) de Greenfield, la joint Venture que creó en 2022 junto con el grupo Prodiel.

La inversión, cuya cuantía no ha trascendido, se englobaría dentro de una cartera de proyectos en trámites que suman más de 2,2 gigavatios (GW) de potencia pico en diversas etapas de tramitación. Cabe destacar que José María Llopis, managing Director Spain de Smartenergy, confesó el pasado mes de noviembre en una entrevista con este diario que el grupo tiene una cartera de proyectos renovables en España de 4 GW, de los cuales 2,8 GW se encontraban entonces en "fase avanzada de desarrollo". Por tanto, todos estos proyectos estarían alineados con los planes avanzados hace casi un año por la compañía.

La planta que nos ocupa, Envatios XXII, albergaría una potencia de 233,7 MW y se extendería a lo largo y ancho de 676,8 hectáreas en los términos municipales de Añover de Tajo, Borox y Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). El hecho más reciente se produjo este jueves, cuando se registró la autorización administrativa previa y la de construcción tras subsanar algunas modificaciones.

Este proyecto manchego-madrileño, además, se complementará con una segunda fase (fase II) de dimensiones aún mayores (290,27 MW), extendidos en 387,45 hectáreas en los términos municipales de Cobeja y Borox en Toledo, y Colmenar de Oreja, en Madrid, que rozaría los 103 millones de euros (102.940.564,55). En este otro caso, el pasado 1 de agosto la compañía responsable del proyecto registró una solicitud para declararlo como proyecto de utilidad pública.

De lograr ambas plantas el visto bueno administrativo, implicarían una 'mancha' negra en la comarca de La Sagra de más de mil hectáreas con 523,97 MW de potencia.

Cartera de 16,5 GW

Junto con los desarrollos fotovoltaicos, el grupo Smartenergy también invierte en proyectos eólicos y de hidrógeno verde, con especial interés en derivados como e-SAF, e-amoniaco y e-metanol. Su presencia no solo se limita a España, sino que se extiende a países como Alemania, Italia, Portugal y la propia Suiza. A nivel global, los suizos han levantado y puesto en operación más de 7 GW, y cuentan con una cartera en desarrollo de proyectos renovables de 12 GW, así como otros 4,5 de proyectos de hidrógeno y derivados. De esos 12 primeros, un tercio (4 GW) están localizados en nuestro país.