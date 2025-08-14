La justicia de EEUU tumba otros dos intentos de España para evitar el pago de 200 millones por los laudos de las renovables

Otro varapalo más para España por los laudos de las renovables. Si la semana pasada fue el tribunal de arbitraje del Banco Mundial quien rechazó la petición del país para anular una indemnización de 106 millones de dólares a Eurus Energy, esta semana la justicia de Estados Unidos ha desestimado otros dos nuevos intentos de España para bloquear sendas indemnizaciones afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.

El pasado 12 de agosto, el Tribunal de Distrito de Columbia negó un intento para desestimar una demanda presentada por RREEF y confirmó la ejecución del laudo emitido en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, según la cual el país debe abonar al fondo 59,6 millones de euros más intereses de demora.

Del mismo modo, también rechazó otro recurso presentado por España para frenar las pretensiones de Infrastructure Services, cuyo laudo emitido en 2018 exige el pago de 101 millones e intereses.

Según fuentes conocedoras del proceso judicial, los intereses en ambos casos son de 13,9 y a 24,3 millones de euros, por lo que el montante asciende a 198,8 millones —73,5 millones a RREEF y 125,3 millones a Infraestructure Services—. Conviene señalar que RREEFF desarrolló dos plantas solares en Andalucía, mientras que Infraestructure Services levantó otras dos plantas en la misma provincia.

En ambos casos, España interpretaba que el laudo no podía ejecutarse porque los países miembros de la Unión Europea no pueden someter a arbitraje conflictos con inversores ajenos a la UE, y porque la indemnización constituiría 'ayuda de Estado' ilegal al no gozar de la autorización de la Comisión Europea. No obstante, la sentencia emitida por el tribunal americano rechaza ambos argumentos, recordando que ya fueron desestimados por el Ciadi.

Con esta decisión, los sucesivos gobiernos del país acumulan ya más de 26 derrotas judiciales por los recortes a las primas verdes. La suma total de pagos pendientes asciende a 1.492,7 millones de euros, a los que se deberán añadir otros 386 millones de euros en concepto de intereses de demora, costas procesales y otros gastos.