El país que más petróleo necesita en el mundo podría estar a las puertas de un hallazgo de crudo revolucionario. La India es la economía más prometedora en términos de crecimiento económico para las próximas décadas, pero se enfrenta a un grave problema: la energía. Este gigante no produce apenas petróleo, gas... por lo que tiene que importar casi toda la energía que necesita para abastecer su creciente tejido productivo, lo que agudiza los déficits por cuenta corriente del país y hace que su situación financiera sea vulnerable a shocks externos. Sin embargo, el Gobierno del país acaba de anunciar que están a punto de confirmar un descubrimiento de petróleo que podría cambiarlo todo para el país.

El Ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Puri, ha realizado una importante declaración sobre las reservas de crudo, asegurando que la India está a punto de descubrir una reserva petrolera revolucionaria en el Mar de Andamán. En declaraciones a The New Indian, este político ha comparado este hallazgo con el enorme descubrimiento realizado por Hess Corporation y CNOOC en Guyana, un descubrimiento que ha alcanzado los 11.000 millones de barriles en reservas de crudo. Cabe destacar que en la actualidad, en términos de reservas de petróleo, Guyana ocupa el puesto número 17 a nivel mundial.

"Es solo cuestión de tiempo que encontremos una gran Guyana en el Mar de Andamán", aseguró el ministro. Guyana se ha convertido en un pilar fundamental del mercado de petróleo en los últimos años. Aunque su producción es de 660.000 barriles diarios (mucho más pequeña que la de EEUU o Arabia Saudí), su impresionante desarrollo (en 2019 producía cero barriles) ha convertido a este pequeño país en uno de los mayores contribuyentes netos a la nueva producción de crudo en los últimos años. Ahora, la India quiere emular a Guyana o algo más, porque Puri señaló que las expectativas son las de encontrar a una 'gran Guyana', lo que da a entender que el hallazgo podría ser incluso mayor.

Revolución industrial en el petróleo indio

El Ministro de la Unión también atribuyó el cambio de política a un período posterior a 2016 de renovación de intenciones y estrategias que han abierto la puerta a la inversión extranjera. "Miren, la cuestión es que hasta febrero de 2016 no hicimos nada. Y luego, comenzamos a cambiar las políticas. Pasamos de un acuerdo de producción compartida y a un acuerdo de ingresos compartidos (con otras empresas)", declaró, según The New Indian. Puri también añadió que, bajo la Política de Licencias de Superficie Abierta (OALP), India había liberado vastas cuencas sedimentarias. Dijo que hemos abierto 1.000.000 de kilómetros cuadrados de los 3.500.000 de kilómetros cuadrados de cuenca sedimentaria.

"Entre el 37% y el 38% de las ofertas en la Ronda 9 del OALP se destinaron a ese millón de kilómetros cuadrados. Creo que alrededor del 80% de las ofertas que se presentarán en la próxima ronda se destinarán a esa área", declaró Puri. Esto es algo que viene de lejos y que está relativamente estudiado. Puri señaló hace meses en declaraciones al Financial Times que las oportunidades de inversión en el sector de exploración y producción en la India podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares para 2030, según recoge el diario Financial Times. Actualmente, solo el 10% de los 3,36 millones de kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias del país están bajo exploración, lo que indica un enorme potencial sin explotar.

El tesoro oculto de la India

De acuerdo con S&P Global Commodity Insights, cuatro cuencas sedimentarias poco exploradas de India, como Mahanadi, el Mar de Andamán, Bengala y Kerala-Konkan, podrían contener hasta 22.000 millones de barriles de petróleo, más de lo que queda en la célebre cuenca Pérmica de Estados Unidos. "En los últimos tres o cuatro años, las empresas de exploración globales se han aventurado cada vez más en áreas fronterizas, en alta mar y en aguas profundas y ultraprofundas en busca de grandes descubrimientos. Los recientes hallazgos de Harbour Energy y Mubadala en la cuenca del norte de Sumatra han convertido al mar de Andamán en un punto focal para la exploración fronteriza", según S&P Global Commodity Insights.

India ya cuenta con descubrimientos importantes en las cuencas Krishna-Godavari, Barmer y Assam, pero la exploración en otras áreas está funcionando con extrema lentitud. En el Golfo de Bengala, la estatal ONGC está desarrollando proyectos de aguas profundas con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Además, Oil India, otra empresa estatal, está tramitando el inicio de actividades de exploración en Nagaland tras resolver algunas disputas locales que lo impedía, según explican desde el medio especializado oilprice. A diferencia de Pakistán, India no tiene problemas para atraer a las grandes petroleras dada la estrecha relación del país con algunas firmas importantes y con el mundo desarrollado. Pese a todo, el país no logra producir más de 500.000 barriles de crudo por día, una cantidad insuficiente para cubrir su demanda.

La británica BP, por ejemplo, está explorando oportunidades en el país a través de una empresa conjunta con Reliance Industries, que opera estaciones de servicio y participa en la producción de petróleo y gas en la cuenca Krishna-Godavari. Los analistas predicen que India se convertirá en el principal impulsor del crecimiento de la demanda mundial de petróleo, superando a China (que se ha electrificado muy rápido), en el muy corto plazo.