El Gobierno rechaza el primer intento de Iberdrola y Endesa para prorrogar la vida útil de Almaraz

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) cierra la puerta a la primera propuesta de modificación del calendario de cierre de las centrales nucleares, que implicaría el retraso del cese de operaciones de la central de Almaraz.

Según afirman fuentes ministeriales, el MITECO ha recibido una carta firmada por Endesa e Iberdrola —sin contar con Naturgy ni EDP— en la que se aborda esta cuestión. Las mismas fuentes explican que la misiva, más que una petición formal, es una "declaración de intenciones", en la que se solicita la prórroga con la condición de que se modifique el marco vigente normativo, incluyendo la reducción de la tributación y otras medidas económicas que irían, según el ministerio, en perjuicio de los consumidores y usuarios.

Además de no considerarse como una petición formal —requisito exigido por el MITECO para abordar esta cuestión— y de no contar con la firma de las otras dos energéticas, la propuesta ha sido rechazada por no cumplir las "líneas rojas" establecidas por el Gobierno. A su juicio, la propuesta no otorga seguridad para las personas, no garantiza la seguridad de suministro y supondría un mayor coste para la ciudadanía.

Cabe señalar que una modificación sustancial del funcionamiento de las centrales, como lo sería una prórroga del calendario establecido, exige, según los estatutos de las centrales, contar con el apoyo unánime de los propietarios. En el caso de Almaraz, esta decisión competería a Iberdrola y a Endesa, que poseen el 52,7% y el 36% de los emplazamientos, pero también a Naturgy, quien controla el 11,3% restante.

Hasta 2030

De acuerdo con la información publicada por Cinco Días este viernes, quien ha tenido acceso al contenido de esta carta, el texto propone mantener la fecha definitiva de cierre —2035— pero prorrogando durante 3 años el funcionamiento de Almaraz, hasta el año 2030.

Además, la "declaración de intenciones" enviada por las dos compañías aceptaría no abordar por el momento la ansiada rebaja fiscal. No obstante, la modificación de los cierres entrañaría una reducción de la tasa Enresa, ya que al distribuir la carga entre más años se reducirían costes. Así, se pasaría de los actuales 10,3 euros/MWh a los 8,5 euros/MWh, según los cálculos del diario económico. En 2024, Almaraz I y Almaraz II produjeron 7.589,78 y 8.066,11 GWh, respectivamente. Es decir, 15.655.890 MWh.