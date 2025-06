El Gobierno tramitará la prórroga de la central nuclear de Almaraz si las empresas propietarias la solicitan

El Gobierno de España tramitará la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz si las empresas propietarias presentan formalmente la solicitud, así se lo ha traslado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La ministra ha insistido en el "compromiso firme" del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, "en el caso de que se presente formalmente esa solicitud de prórroga" de funcionamiento de Almaraz, esta se tramitará.

Estas declaraciones las ha dado a conocer este lunes la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, destacando la coherencia de los socialistas en la región y su secretario general, que ha sido el único político que se ha dirigido a las empresas de Almaraz para pedirles, "desde la diplomacia bien entendida y respeto a la empresa privada", que pidiesen la prórroga.

A partir de ahora, los populares y la presidenta Guardiola "tienen tres años para plantear una alternativa real en Campo Arañuelo para cuando la central cese su actividad", ha destacado Gil Rosiña, quien ha asegurado que el PP carece de hoja de ruta para ello, aunque cuenta con una gran ventaja como es que los socialistas dejasen la alternativa diseñada.

"Esperamos, por tanto, que la señora Guardiola se alegre de la noticia pues, ya tiene una cosa menos que achacarle a Pedro Sánchez, pero tres años es poco tiempo por lo que tiene que ponerse ya a trabajar en una agenda alternativa para el mantenimiento de la economía y el empleo en Campo Arañuelo", ha afirmado la portavoz del PSOE, quien se ha referido por ejemplo al impulso de la gigafactoria de Navalmoral de la Mata de la que el PP no dice nada.

"El tiempo da y quita razones y el tiempo no es que nos haya dado la razón, sino que ha puesto el escenario real y no el malintencionado y contaminado que Guardiola planteó sobre la Central Nuclear de Almaraz engañando a la ciudadanía extremeña", ha añadido la portavoz socialista.

Gil Rosiña ha reiterado que el PSOE siempre ha mantenido una postura coherente pues, no son los extremeños ni los españoles quienes tienen que pagar el tratamiento de los residuos nucleares, sino las propias empresas y, mientras el PP echaba la culpa a Pedro Sánchez de la no continuidad de la central, "parecían estar dispuestos a aceptar un chantaje fiscal, engañando a los ciudadanos y haciendo tóxico un debate que no es real".