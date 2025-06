Las eléctricas piden cita al comisario de Energía, Dan Jorgensen, para quejarse de la investigación

La investigación del apagón del 28 de abril ha abierto una enorme brecha entre las eléctricas y el operador del sistema. La decisión del Ejecutivo de dejar fuera de su análisis a las compañías del sector junto con las acusaciones que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha ido formulando sin aportar datos que las respalden, han colmado la paciencia del sector.

Las grandes eléctricas españolas se sienten indefensas, según indican fuentes conocedoras, y han decidido dar un paso adelante y pedir una reunión al comisario de Energía, Dan Jorgensen, para protestar por el cariz que está adoptando la investigación 'independiente' que está llevando a cabo la agrupación de operadores del sistema eléctrico, Entso-E, de la que forma parte un directivo de Red Eléctrica.

Durante el mes de estudio, las eléctricas han mostrado ya quejas en varias ocasiones por la investigación que se está llevando a cabo. En un primer momento, la patronal eléctrica pidió que el análisis no se limitase únicamente a los pocos segundos antes del corte de suministro, sino que se analizase la situación de días anteriores, como el 22 de abril, en los que se habían producido fenómenos similares.

Asimismo, las eléctricas también pusieron en solfa la primera explicación facilitada por Entso-E. De hecho, en una conferencia en la Real Academia de Ingeniería, el director de Relaciones institucionales y regulación de Endesa, José Casas, ya aseguró que no estaba de acuerdo en parte de las afirmaciones que había presentado el organismo en su primera comunicación.

Para Casas, el operador del sistema no contaba con reserva rodante suficiente para poder hacer frente a un nivel de oscilaciones que estaba fuera de la normal, en contra de lo que ha asegurado tanto Entso-E (Asociación europea de los gestores de redes de electricidad) como la propia Red Eléctrica.

De hecho, el directivo apuntó al cambio en el sistema de operación de la interconexión eléctrica con Francia como una de las presuntas razones para que Red Eléctrica se quedara sin suficiente capacidad de respuesta, como pudo también ocurrir el 22 de abril cuando se produjo la caída de las subestaciones de Adif y de tres plantas solares. Hoy, Entso-E ha incluido ya esta causa dentro de la investigación.

A esta situación se suma que las eléctricas han pedido acceso a los datos recogidos en las llamadas 'cajas negras' para poder llevar a cabo sus propios análisis de la situación y tanto el Gobierno como Red Eléctricas les han negado el acceso a los mismos.

Argumentos jurídicos

Fruto de toda esta situación, las compañías han comenzado a armarse de argumentos jurídicos con las vistas puestas en un futuro caso judicial si el resultado del informe no resulta acorde a los análisis que están llevando a cabo sus técnicos.

Las empresas cuentan con un informe conjunto elaborado por ACER y CEER que expresa preocupaciones claras sobre la falta de independencia de ENTSO-E (la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) y formula propuestas específicas para reforzar su gobernanza, su papel institucional y la supervisión regulatoria a la que debe estar sujeta.

Según figura en dicho informe, el trabajo de Entso-E adolece de una falta de garantías de actuación en interés de la UE.ACER y CEER critican que el marco legal vigente no exige de forma clara que ENTSO-E actúe en interés de la Unión, lo que podría generar conflictos de interés entre sus objetivos como asociación de operadores de sistemas (TSOs) y el interés general europeo.

"No hay un requerimiento claro para que ENTSO-E actúe en el interés de la Unión, por encima de los intereses particulares de los TSOs individuales"

Otra de las críticas que se vierten sobre este organismo es la gobernanza insuficiente, puesto que se señala que las reglas actuales son inadecuadas para garantizar una toma de decisiones eficaz, transparente y alineada con los objetivos comunes europeos.

En particular, el informe indica que: "No existen reglas claras sobre la toma de decisiones generales ni sanciones por no cumplir con sus tareas".ACER y CEER recomiendan en dicho informe una reforma profunda del estatuto de ENTSO-E para asegurar que sea un organismo genuinamente supranacional de modo que actúe en interés de la Unión, no como representante de intereses corporativos de los TSOs, que cuente con mayor independencia estatutaria y financiera, incluyendo una financiación directa separada de sus miembros. Y, por último, poderes claros para exigir colaboración de los operadores, como el acceso a información necesaria.