El sector del almacenamiento reclama agilizar la tramitación y un marco regulatorio para poder despegar

La mesa de debate del II Foro empresarial organizado por elEconomista.es en torno al almacenamiento contó con la participación de cuatro ponentes: Dª Dolores Sánchez, head of Business Development en Alpiq Energía España; D. Carlos Rivas, director de I+D+i de Elinsa-Grupo Amper; Dª Lola López, Head of Strategy and BESS en Engie España y Dª Elena Agudo, directora de Desarrollo de Renovables España de Repsol.

Bajo el título La revolución silenciosa. El despegue del almacenamiento energético en España, el debate estuvo moderado por D. Rubén Esteller, director adjunto de este diario, y en él se abordaron los retos a los que se enfrenta esta tecnología para poder despegar en nuestro territorio. Todos los integrantes del evento coincidieron en que son dos las 'piezas' que se necesitan agilizar para poder acelerar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento: la tramitación y el marco regulatorio —también sobre la tecnología, necesaria para innovar y mejorar la eficiencia energética y lograr una reducción de costes, aunque este último factor vendrá condicionado por la llegada de inversiones, 'desbloqueadas' una vez se resuelvan las dos palancas previas—Y si bien en los últimos tiempos se han producido avances, los ponentes sentencian que no son suficientes.

"Hay muchos proyectos planificados y todos estamos estudiando varias oportunidades en el ámbito de las baterías. Según Red Eléctrica (REE), tienen concedidos acceso y conexión a proyectos de baterías que podrían superar el plan del Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Pero de ahí a la realidad, hay un buen trecho. Si nos fijamos en cuántos tienen la autorización administrativa de construcción o los que han superado la evaluación ambiental, no superan la centena", indicó respecto a la tramitación Dolores Sánchez, head of Business Development en Alpiq Energía España. "Creo que esto es positivo porque indica que en España tenemos mucha ambición, pero tenemos que tener cuidado porque va a haber cuellos de botella", vaticinó.

"Se están dando mecanismos, como los fondos Feder (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), y muchos no van a ser materializados porque no van a llegar a tiempo. Es una pena que teniendo unas ayudas europeas con las que podemos impulsarnos no se puedan implementar los proyectos porque tenemos otros mecanismos que no están ayudando", lamentó Lola López, Head of Strategy and BESS de Engie España.

En cuanto al marco regulatorio, los ponentes demandan que este dote al sector de una mayor predictibilidad, así como de una mayor diversificación de negocios.

"Tiene que haber predictibilidad, porque el apetito inversor necesita que la predictibilidad esté presente. Actualmente, estas tecnologías tienen unas características que ni el mercado ni el marco regulatorio están reconociendo. [Esto se podría garantizar] mediante los mercados por capacidad o bien por otros instrumentos que todavía se están trabajando para tener en cuenta esa flexibilidad", apuntó Elena Agudo, directora de Desarrollo de Renovables España de Repsol. "También diversificación —añadió Sánchez—. En cuanto a mercados, en el caso de negocio todos lo proyectamos con un posible mecanismo de capacidad, con arbitraje en diario, en secundaria, en terciaria, pero lo cierto es que nos faltan más mercados. Eso daría una línea más en el caso de negocio", anotó a responsable de desarrollo de negocio de Alpiq en España.

"Necesitamos un marco regulatorio estable que nos garantice esos ingresos, o por lo menos que nos garantice el marco en el cual vamos a poder operar. Defíneme la regla donde yo pueda operar, de forma que yo sepa que, si por ejemplo yo hibrido una batería, qué orden de prelación tendré. En definitiva, hay varios flecos que necesitamos que estén bien preparados para que no supongan un parón a nuestros proyectos cuando lleguen", desarrolló la responsable de la estrategia y el almacenamiento de Engie.

Sobrecostes e inversiones

Junto con estos asuntos, los ponentes trataron otros temas colindantes, como los costes económicos que conllevará la transición hacia las baterías.

"Está claro que las tecnologías que tenemos tienen un coste de desarrollo y oportunidad, y al final, eso es algo que se paga entre todos. Bienvenido sea que desde Europa nos estén incentivando para hacer esta modernización, necesaria, y que acudamos a las renovables para reducir la dependencia energética. Pero si respecto a las normativas que tenemos a nivel técnico somos capaces de tener ese punto de inteligencia, en el que podamos aprovechar la capacidad de cada tecnología, nos van a traer un beneficio que se tiene que revertir entre todos, tanto al que opera como al que consume", deslizó Carlos Rivas, director de I+D+i de Elinsa-Grupo Amber.

Para ejemplificar "ese punto de inteligencia", el tecnólogo explicó que las baterías, más allá de entregarnos energía cuando las renovables no son capaces de hacerlo, poseen otras ventajas. "Pueden optimizar el consumo y el transporte, y esto puede hacer que las infraestructuras que ya tenemos no tengan que ser enormes para unas necesidades pico que no tienen sentido", argumentó. "Si somos capaces de vertebrar esto y que haya una regulación que acompañe y ayude a hacer todas estas mejoras, evidentemente va a haber un coste, pero una vez implementadas puede hacer que la vertebración del sistema sea más económica para todos", reclamó Rivas.

Otro de los asuntos abarcados por la mesa fue el apetito inversor que existe o que podría existir en el sector de acometerse reformas como las descritas.

"Obviamente hay apetito inversor, porque de lo contrario no estaríamos aquí, no habría interés por desarrollar y no existirían los pipelines que hay. Dicho esto, el caso de negocio para una batería stand-alone sigue estando en el límite. Hay una mezcla entre el riesgo a que se vaya la tramitación y entre el riesgo de cómo se generarán ingresos que no permite que la inversión despegue, cosa que sí veo más en la hibridación", consideró Sánchez.