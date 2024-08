Engie se retira de la puja de 4.800 millones por ENW y deja vía libre a Iberdrola

Iberdrola gana enteros para hacerse con la eléctrica británica Electricity North West (ENW). Engie, que a mediados de mes unió fuerzas con el fondo de pensiones canadiense CDPQ, habría salido de la carrera por hacerse con la firma británica. La eléctrica española es una de las muchas empresas que han tanteado la compra, como la firma emiratí Taqa, KKR o APG.

La consejera delegada de la firma francesa, Catherine MacGregor, aseguró en la conferencia con analistas posterior a la presentación de resultados del grupo en relación a una pregunta sobre la posible compra que Engie "identificó" un objetivo en Reino Unido y "presentó una oferta", que "no se ha formalizado" ("It has not been written", en inglés).

Las ofertas de los interesados tenían hasta el 24 de julio para presentar ofertas definitivas y vinculantes, por lo que la no formalización por parte de Engie la dejaría fuera del proceso.

ENW, que gestiona la red eléctrica del Noroeste de Inglaterra, podría alcanzar una valoración de más de 4.000 millones de libras (4.750 millones de euros al cambio actual). El proceso ha reducido el número de candidatos tras el abandono de alguno de ellos como KKR. El fondo estadounidense se alió con el holandés APG en las primeras fases del proceso. En aquellos compases también sonaron otros nombres, como el del canadiense Brookfield.