El autoconsumo colectivo se atasca en España: supone menos del 1% y la CNMC pide promover gestores

Las grandes comunidades energéticas no consiguen arrancar en España. De los 6.314 megavatios (MW) instalados de autoconsumo en el país, tan solo 53 MW son de instalaciones colectivas, lo que supone menos del 1% del total desplegado, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) en su Informe sobre las Conclusiones de la Mesa de Diálogo de Autoconsumo.

Para impulsar su proliferación, la CNMC pide entre sus conclusiones el impulso de la figura del gestor de autoconsumo colectivo, un representante de los usuarios que, sobre el papel, ya existe a través del IDAE. No obstante, los interlocutores de la Mesa de Diálogo, en la que están representados el Ministerio de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, el propio IDAE, Red Eléctrica, los distribuidores, los comercializadores, los instaladores y las Asociaciones de Consumidores; piden una mejor definición.

La CNMC indica que el gestor de autoconsumo no forma parte de los sujetos que desarrollan actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y no existe desarrollo reglamentario sobre su definición y funciones. Además, afirma que la capacidad de este gestor de actuar en nombre de los consumidores o productores asociados a un autoconsumo debe contemplarse con la normativa actual, desde la perspectiva de su representante legal. "Es decir, no pueden establecerse limitaciones para que cualquier persona física o jurídica, forme parte o no del autoconsumo colectivo, pueda ejercer dicha representación, si cuenta para ello con la autorización del representado", apunta.

Así, dispone una multitud de actores que podrían ser gestores de estos desarrollos, que abarcan desde el productor, el propietario, el administrador de fincas, el presidente de la comunidad de propietarios, o un tercero como por ejemplo una empresa de servicios energéticos o una comunidad de energía renovables que se constituya en cumplimiento de los requisitos establecidos para las mismas, incluso una comercializadora.

Una de las propuestas recogidas por la mesa de diálogo fomentada por Competencia se orientan a que el gestor participe de una manera más activa en la toma de decisiones de los consumidores, otorgándole para ello la posibilidad de que pueda acceder a datos de medida como la curva de carga horaria de la instalación de generación asociada al autoconsumo. Sin embargo, esto tendría una serie de implicaciones como que el gestor tuviera acceso a datos de generación neta horaria o sobre la energía autoconsumida, para lo cual sería preciso que los consumidores también tuvieran acceso, "lo que no es posible en la actualidad", concluye.

Por otro lado, para el correcto despliegue de las instalaciones de autoconsumo en general, CNMC también pone el foco sobre los trámites para conectarse a la red, la multiplicidad de interlocutores o la falta de homogeneidad en la información como principales obstáculos para el despliegue del autoconsumo. El organismo que dirige Cani Fernández avanza que la circular de la CNMC sobre el acceso a la demanda aportará homogeneidad y transparencia a los procedimientos. Además, regulará la creación de unas plataformas web por parte de los distribuidores donde podrá hacerse el seguimiento íntegro de los expedientes.

Iberdrola, Endesa y Naturgy representan casi el 60%

Iberdrola, Endesa y Naturgy representan cerca del 60% de todo el autoconsumo en España. Según se desprende en el informe de CNMC a través de los cálculos del Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), que recoge 535.745 puntos con alguna modalidad de autoconsumo. En este sentido, Iberdrola ocupa la mayor cuota de todas, con un 28% del mercado; Endesa la segunda plaza con el 19,7% y Naturgy abarca el 10,5% de las instalaciones.

Las grandes eléctricas tienen el gran dominio del mercado del autoconsumo. Si se suma a los tres competidores siguientes —Repsol, TotalEnergies y EDP—, las firmas de gran tamaño suman el 66,9% de las instalaciones.

Esto deja al resto de distribuidoras de estos servicios, gran parte de ellas firmas independientes, con el 33,1% del mercado. Esta cifra, sin embargo, casi triplica a la cuota de ese mismo segmento de empresas en el mercado eléctrico en general. Por ejemplo, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, TotalEnergies y EDP suman el 87,7% del sector eléctrico —frente al 66,9% del autoconsumo—.