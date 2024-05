Javier Uriarte (Endesa): "Estamos estudiando ofrecer soluciones de autoconsumo virtual a los clientes"

Javier Uriarte, el director general de Comercialización de Endesa, deja la compañía tras 25 años liderando la oferta comercial de la eléctrica. "No me he aburrido ni un solo día", asegura el directivo, que ha visto al sector pasar de apenas cinco compañías a más de un centenar de grandes comercializadoras de electricidad.

Cuando usted llegó a la compañía se iniciaba el proceso de liberalización del mercado. ¿Cómo han sido estos años?

El impacto de la liberalización es sin duda uno de los más relevantes en la historia del sector. Afecta esencialmente a la dimensión de los clientes porque es un negocio radicalmente nuevo. Cuando llegué a Endesa al final de 1998 justo empezaba la liberalización. Había que abrir los mercados de energía. Endesa lo tenía muy claro. Veía la liberalización como una oportunidad. Había un factor diferencial porque muchos agentes lo veían como un lío. Mi vida profesional había transcurrido en otros sectores, de energía no sabía mucho, pero sí sabía algo de los clientes. Y ahí pues era un poco la complementariedad. Lo vi como algo diferencial. Endesa iba a apostar, a poner recursos y asegurar que la liberalización fuese un éxito. La nueva tarifa regulada lleva ya seis meses.

¿Qué opina de su funcionamiento?

Una vez que se ha demostrado que estamos en un mercado competitivo. Hay muchos más clientes en el mercado libre que en el regulado. Una de las razones fundamentales por las que existe la tarifa regulada es la protección de consumidores vulnerables. Y esto ya está muy desarrollado. En mi opinión, el PVPC, como pasa en otros países, debe ir desapareciendo de una manera gradual. La protección que permanezca para los clientes vulnerables y mercado libre para el resto. Otra cuestión es cómo estableces el PVPC. En España se hacía de una manera bastante única en el mundo con la repercusión directa del precio diario del mercado mayorista y con variación hora por hora. Esto desde el punto de vista de la estabilidad en el precio, que es algo muy necesario para los consumidores vulnerables, es un lío. Es cierto que cuando el precio diario baja, baja mucho, pero es que de repente se puede multiplicar como sucedió en la crisis. Al final, te das cuenta de que es un modelo que no se adapta a las necesidades del cliente del residencial. Creo que el nuevo sistema contribuye a reducir esa volatilidad.

La normativa incluía también la venta de energía inframarginal a las comercializadoras.

La liberalización consiste en que el que quiera entrar en generación entra en generación. El que no quiera entrar en generación no entra. Evidentemente se ha abierto el mercado y lo mismo pasa en el negocio de clientes. Una parte esencial es asegurar que tienes una cobertura. Nosotros tenemos una visión integrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues entendemos que generación y retail se dan cobertura. Cada uno luego que opere como considere oportuno. Estoy convencido que ahora nadie quiere que haya subastas y los precios están más bajos. Creo que en esto lo que tenemos que entender es que es un negocio que tiene riesgo y que cuando tú planteas un precio a un cliente, pues conviene que tengas muy clara cuál es la cobertura.

¿Cómo ve la evolución del autoconsumo? ¿Está en crisis?

Creo que no es una crisis. Es la situación de precios lo que genera un incremento muy relevante en la demanda. Y ahora diría que estamos volviendo a una situación de normalidad. Si uno ve la tendencia histórica sigue siendo muy relevante. El autoconsumo es algo que tiene mucho sentido en tipologías de consumidores específicas, como clientes que pueden instalar y recuperar la inversión a largo plazo con el ahorro de factura. Hay clientes que por su propia situación es mucho más complejo. Creemos que también tiene sentido desarrollar la contratación a plazos, especialmente en el residencial. Ofrecer soluciones de autoconsumo que no sean necesariamente físicas. Y en esto, estamos avanzando. Estamos estudiando con interés el autoconsumo virtual. En el fondo lo que estamos diciendo es oye, se está produciendo una enorme instalación de renovables y una posibilidad que existe es el vincular no solamente a clientes grandes, sino al cliente residencial con esas instalaciones.

¿Qué importancia le dan a la ciberseguridad?

Hemos visto la filtración de datos de clientes que luego acaban en llamadas constantes. La ciberseguridad tiene cada vez más importancia. Tenemos que tener muy claro que los datos de los clientes son una información confidencial. Debemos tener muchísimo cuidado en cómo la manejamos, cómo los procesamos y cómo los protegemos de ataques. O sea, esto es algo que en un negocio de millones de clientes, de petabytes de información, es una asignatura clave. La digitalización nos permite hacer grandes cosas, pero también hay que tener mucha prudencia. Todo esto cada vez está más regulado. Es una disciplina básica. Usted ha vivido los problemas de suministro de Canarias y hace años de Cataluña.

¿Cómo se recupera la confianza del cliente ante un problema de suministro?

Las crisis de suministro para empezar no las entiende bien el cliente. En segundo lugar tienes que tener muy claro que tienen impacto. El punto aquí es estar ahí. Tenemos que dar la cara. Tenemos que explicar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo reponemos? ¿Cómo compensamos a los clientes? Tenemos que asegurar que la gestión de cliente en esto es máxima y es algo que también con la liberalización ha avanzado enormemente. Hay situaciones que a lo mejor son más propensas a que se produzca un incidente, como un sistema insular, pero lo que es fundamental es que nosotros tengamos en cuenta que detrás de una línea hay un cliente y que es la clave.

¿Qué consejo le daría a la persona que tome su relevo?

Hay unas líneas muy críticas en nuestro negocio. Una es la orientación al cliente, otra es la innovación. Otra es la fiabilidad. Otra el desarrollo de propuestas de valor que tengan sentido para la transición energética. En mi opinión, son absolutamente esenciales en el negocio. Y también es muy bueno que los equipos tengan capacidad de recibir ideas nuevas. Y luego mucha suerte.