Vallas de jardín, la nueva idea para instalar paneles solares procedente del centro de Europa

La bajada de precios que están sufriendo los paneles solares en los últimos tiempos y el consiguiente aumento de la demanda está dando lugar a que surjan ideas cada vez más creativas en las que emplear las placas fotovoltaicas. Mientras que hace años únicamente se veían estos sistemas de generación de energía en tejados o en grandes explanadas, hoy en día podemos verlos en balcones, fachadas y cubiertas, en semáforos y marquesinas e incluso sobre los campos de cultivo (agrovoltaica).

Desde Países Bajos y Alemania llega un nuevo uso para aquellos particulares que cuenten con un terreno cercado, como un jardín o una parcela. Se trata en definitiva de emplear los propios paneles solares como vallas, gracias a su tamaño y a sus dimensiones, a su rigidez y la dificultad que implica de treparlos dada su superficie, completamente lisa.

Spotted that today close to my home. Are they going to be the norm in the future? Is solar that cheap ? pic.twitter.com/owZ4PpcicV



"Este es el resultado de que los paneles solares se estén volviendo tan baratos, que simplemente los estamos colocando en todas partes", señala Jenny Chase, analista solar principal de BloombergNEF, en declaraciones al Financial Times. "Dado que la instalación (mano de obra, andamios) supone la mayor parte del gasto a la hora de instalar un sistema fotovoltaico en el tejado, puede tener sentido", considera la analista.

Como ventaja, estos sistemas aportan un extra de energía frente al vallado convencional, el cual únicamente aporta seguridad. También aportan intimidad, ya que estos sistemas suelen ser opacos y no permiten ver tras ellos. Y a diferencia de los paneles ubicados en tejados o cubiertas, estas 'vallas solares' pueden ser bifaciales, capaces de generar electricidad por ambas caras y así aumentar el rendimiento. No obstante, si se opta por este elemento para cercar el terreno, el propietario probablemente pierda en vistas y en estética.

Despite capturing less sunlight when installed upright, solar panels are being used in the Netherlands and Germany to build garden fences, as households look to save on the high cost of roof installations https://t.co/WTwEDyEZjz pic.twitter.com/SkacaktZQp