Ribera: "El combustible sintético es sólo para un Maserati o algo caro"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que, según la información de la que se dispone actualmente, el combustible sintético tendría en el futuro un "hueco muy parcial, a un coste muy superior al de la electricidad" y "solo servirá para quien tenga un Maserati o quiera algo caro". La ministra ha realizado estas declaraciones en una entrevista publicada este domingo en El Correo y el Diario Vasco, y recogida por la agencia Europa Press. Estos combustibles, ha señalado, "no son la respuesta para lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos desean", por lo que no cree que "merezca la pena hacer una apuesta colectiva de inversión de la magnitud que parece requerir". Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Las afirmaciones de Ribera llegan sólo tres días después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, abogase por hacer "una apuesta seria" por los combustibles sintéticos.

El telón de fondo de unas y otras declaraciones viene de más atrás. El pasado martes, 18 de marzo, Iberdrola demandaba Repsol por "competencia desleal y publicidad engañosa", al considerar que ha incurrido en greenwashing o ecopostureo. Ribera, que se declaró "neutral" en este asunto, también aseguró que el Gobierno estará "vigilante" para evitar la publicidad engañosa.

Ahora, en su entrevista en El Correo, Ribera se refiere a dicha polémica entre Iberdrola y Repsol y asegura que "pensar que cualquier tipo de combustible es sostenible no es cierto y hay que tener cuidado con iniciativas simbólicas que buscan confundir" a los ciudadanos.

Tras asegurar que el Gobierno trabaja "en favor de la industrias y la reindustrialización", la vicepresidenta tercera subraya que hay que "evolucionar hacia una industria cada vez más competitiva por un menor uso del CO2".

Por otro lado, reconoce que si fuera trabajadora de base de la industria petroquímica o de la fabricación de componentes de motores estaría "muy preocupada si los directivos de la empresa se pusiesen la venda en los ojos para no ver lo que realmente está ocurriendo".

"Utilizar el argumento del empleo me parece una herramienta para generar miedo", afirma Ribera, para añadir que "toda la industria alrededor del automóvil debe evolucionar". A su juicio, todo el mundo entiende que dejar atrás los combustibles fósiles no significa poner un cartel de 'se cierra pasado mañana', aunque "quizá ese cartel nos lo encontremos dentro de diez años si no se ha hecho nada antes". Cuestionada por un cierre de las refinerías, afirma que "hoy sería imposible", pero "a 2040 o 2050 es lógico pensar que no vamos a necesitar gasolina o gasoil".

"Lo mejor es no enfangar, no embarrar y mantener un diálogo respetuoso", señala Ribera en la entrevista, para precisar también que, "evidentemente, una empresa que tiene que salir del mundo del petróleo tiene un desafío mucho más grande que otra que se ha dedicado a invertir en renovables". La ministra muestra su malestar por que se haya calificado de "talibanes, ideológicas o incompetentes las decisiones del Gobierno", ya que "no es cierto y genera irritación".