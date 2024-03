Eduardo Medina (Grupo RES): "Albacete será el centro mundial para el mantenimiento de renovables"

El Grupo británico RES acaba de cerrar la compra de Ingeteam Service para convertirse en el mayor proveedor independiente de servicios de operación y mantenimiento para renovables. Eduardo Medina, consejero delegado, explica a elEconomista.es los detalles de esta operación que convertirá a Albacete en un hub mundial para el mantenimiento de renovables

¿Qué va a suponer la integración en RES de Ingeteam Service?

RES lleva 42 años en la industria. Fue uno de los fundadores de WindEurope. Teníamos la idea de convertirnos en el mejor operador de servicios renovables y se cruzó la oportunidad de Ingeteam.

Si no consideras los fabricantes de turbinas, somos los más grandes independientes y los únicos que estamos haciendo eólica, solar, baterías, hidráulica, hidrógeno y biomasa. Pasamos a operar en 25 países. RES no estaba en Latinoamérica para poder seguir a nuestros clientes: las utilities globales y las empresas financieras de referencia, como Macquarie o Brookfield.

Nos convertimos en una referencia a nivel mundial de servicios renovables con 42 GW en Asset Management y 13 GW en operación y mantenimiento, de los que España representa un 30% de la actividad global de servicios. Albacete se convierte así en el hub mundial de la actividad de operación y mantenimiento para el grupo.

¿Van a hacer nuevas inversiones?

Vamos a seguir invirtiendo en la actividad de operación y mantenimiento en formación, seguridad, salud. No va a ser no solo un tema de inversión material, tenemos que invertir mucho en formación y creo que con todo el conocimiento que hay en Albacete y en España, se va a convertir en un hub de ingeniería y de formación para todas las actividades.

¿Tiene presencia todas las áreas de la compañía en España? ¿En desarrollo o en construcción?

No. Cada año llevamos al mercado entre 4 y 5 GW en nuestra actividad de desarrollo, pero no pensamos entrar en España o en otras geografías en las que no estuviésemos anteriormente. Tampoco vamos a hacer construcción de proyectos para terceros. En España vamos a tener actividades de ingeniería, por supuesto, va a ser el centro de operación y mantenimiento a nivel mundial y otra actividad que va a ser muy potente en España es la actividad de soluciones digitales.

El año pasado compramos la danesa Anemo Analitycs con la idea de democratizar el acceso a los datos de los activos en renovables. En estos momentos a través del scada de cualquier activo tienes 1.500 datos cada 15 minutos. Pues con esta tecnología nos permite contar con 30.000 datos cada 10 segundos. Es decir, ahora en RES vemos lo que ve cualquier fabricante de turbinas o de inversores. Toda la actividad digital de obtención de datos de los activos renovables, organizar esos datos de una manera que sean accesibles a todo el mundo (que nadie se quede con esos datos si nos da acceso el cliente) y con eso hacer soluciones que optimicen la performance de los activos, incluyendo Machine Learning o Artificial Intelligence, va a ser también una actividad clave.

¿Van a entrar en construcción?

Vamos a hacer ingeniería de la propiedad para ayudar a nuestros clientes a la construcción de proyectos, pero no vamos a tomar el riesgo de construcción. La cadena de suministro ha mejorado muchísimo en los últimos dos años, pero en estos momentos tener actividad de construcción es alto riesgo, especialmente, si no has tenido actividad antes en España. Empezar de cero con la calidad de las empresas españolas no tiene sentido.

¿Cómo organizan el acceso a materiales?

Una parte de esta adquisición viene de un negocio que nosotros no teníamos, que era un negocio de piezas de repuesto. No sé exactamente las referencias que tenemos, pero RES ahora tiene un negocio de spare parts para actividad de operación y mantenimiento con más de 300.000 referencias de todas las tecnologías. Eso es un negocio que Ingeteam Service tardó en desarrollar cerca de 12 o 13 años, y que nosotros no teníamos y que es muy importante para la actividad de servicios.

¿Han llegado a algún tipo de acuerdo de suministro preferencial con Ingeteam?

Desarrollamos al año entre 4 y 5 GW en unos 35 proyectos y también hacemos ingeniería de la propiedad. En Estados Unidos además estamos haciendo construcción para terceros de solar y baterías, con 1.000 empleados. El acuerdo al que hemos llegado con Ingeteam es que nos convertimos en su actividad de operación y mantenimiento durante el periodo de garantía de sus productos -si hay que cambiar cualquier componente lo haremos- y en nuestros proyectos hacemos una prescripción de sus productos para terceros. Intentaremos meter todo lo que podamos de producto de Ingeteam, que luego va a ser el que vayamos a mantener.

¿Cómo se va a organizar la división de servicios?

Va a estar dividida en tres áreas, una de operación y mantenimiento con base en Albacete, una división de asset management, que es significativamente más pequeña que va a estar basada en el Reino Unido, y una división técnica, que va a estar donde tengamos los centros operativos de control remoto. Juan Gutiérrez, el nuevo responsable de la división, va a estar basado en Estados Unidos, pero esto es ya un negocio global.

¿La crisis de los fabricantes de aerogeneradores les está dejando más hueco?

Bueno, depende de fabricantes. General Electric se está retrayendo un poco a lo que es América y está dando mucha oportunidad de hacer operación y mantenimiento para sus activos en Europa y en Latinoamérica.

Vestas está yendo muy fuerte e intenta mantener los contratos a largo plazo. Son los más duros para dejar algo para el resto. Y en Siemens Gamesa ya veremos con todo lo que está pasando con los modelos 4.x y 5.x, creo que con todo lo que tienen que hacer, habrá muchísimas oportunidades de colaboración en el futuro. No porque Juan Gutiérrez venga de allí sino porque creo que van a necesitar toda la ayuda que podamos darles en el sector.