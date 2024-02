Parlem pone a la venta su negocio energético

Parlem se concentra en el negocio de telecomunicaciones tras su incursión en el sector energético. La cotizada en el BME Growth, que cerrará 2023 por primera vez con un Ebitda positivo, ha decidido poner a la venta su filial de energía, centrada en la instalación de placas solares creada en 2022 tras la adquisición de la firma de renovables Ecolium. La firma sostiene que desea concentrarse en su negocio core y que destinará el capital recibido a financiar nuevas adquisiciones como las acometidas a lo largo de los últimos años.

En una comparecencia celebrada este martes en Barcelona, el presidente de la organización, Ernest Pérez-Mas, y el director general, Xavier Capellades, explicaron que la decisión se toma "para centrar todos los esfuerzos y recursos en las divisiones de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas". En 2023 obtuvo unos ingresos de 3,4 millones de euros y espera que la desinversión, para la que ya se ha contratado a un asesor externo, de cierre durante este ejercicio.

Lo cierto es que todo el sector está inmerso en una crisis -Solarprofit y Holaluz han tenido que presentar sendos EREs- y la filial no era rentable, según las últimas cuentas presentadas al BME Growth.

Más allá de esta desinversión, Parlem plantea más movimientos corporativos en el ámbito del crecimiento. "Vemos dos vías, la adquisición de operadores locales, todavía quedan 60 en Cataluña, pero también estudiamos entrar en algún nuevo territorio en el que podamos aplicar nuestras singularidades. Miramos al norte", desgranó Pérez-Mas.

El otro campo a explorar: el de soluciones tecnológicas para empresas, ya sean servicios en la nube o ciberseguridad, por ejemplo. "Lo queremos reforzar", añadió el dirigente.

No obstante, se necesitarán más fuentes de ingresos si la expansión es ambiciosa. Por ello, la cotizada explica que no descarta ninguna opción: desde ampliaciones de capital a bonos convertibles pasando por acuerdos de deuda. Todo está sobre la mesa, aunque no ahora. "Esperaremos a que se aclare el precio del dinero, algo que creemos que ocurrirá en la segunda mitad del año", añadió Capellades.

Parlem logra ser rentable en 2023

El crecimiento estará supeditado eso sí a lograr ser una empresa con Ebitda positivo, la nueva obsesión de los dirigentes tras el fin de los tipos al cero. Para 2023, Parlem lo logrará. A la espera de la auditoría de las cuentas, la organización explicó que cerrará el ejercicio 2023 con unas ventas de 49 millones de euros –en el umbral alto de lo comunicado- y un Ebitda superior a los 2 millones. En 2022, los ingresos fueron de 36 millones y el Ebitda de –2,2 millones.

Y es que la teleco estuvo enfocada en el segundo semestre fiscal en optimizar y buscar mayores eficiencias en su estructura interna. La firma cerró además el ejercicio superando los 230.000 servicios (+25%) entre fijo y móvil.

Para 2024, admite que posiblemente no alcanzará los 60 millones en ventas, aunque se concentra en incrementar el resultado del negocio, con un 15% de Ebitda sobre ingresos.

A la espera de los movimientos en el sector

Parlem espera así un ejercicio movido en el sector, con las operaciones Zegona-Vodafone y Orange-Más Móvil pendientes de cerrarse.

También será el año en el que se consolidará la entrada del Gobierno en Telefónica, una operación "nefasta" para Pérez-Mas. "Nos vamos a gastar 2.500 millones en comprar una teleco cuando podrían haber bloqueado la entrada saudí; ¿alguien se cree que esto no alterará el mercado? Volvemos a los años 80, algo que me parece incomprensible", lamentó.

No obstante, puso la pelota en el tejado de los consumidores: "Es evidente que habrá un conflicto de intereses, pero los clientes se tendrán que plantear si quieren estar en una empresa donde los accionistas de referencia son el Gobierno y la dictadura saudí".