Parlem se relanza con la integración de 'telecos' en mercados regionales

El sector de las telecomunicaciones es uno de los que salió beneficiado por la pandemia, ya que fue clave para el ocio, el teletrabajo y los negocios durante el confinamiento, y Parlem Telecom es un claro ejemplo de esa evolución. La operadora catalana registró en 2020 los mejores resultados de su historia, con una facturación de 18,7 millones de euros, un 70% más que en 2019, y unos beneficios de 11.000 euros, los primeros de la empresa desde su nacimiento en 2014 apoyada por MásMóvil.

Un fuerte impulso que, tras el éxito de su salida al BME Growth hace unas semanas, la teleco catalana quiere aprovechar para consolidar su actividad integrando a los pequeños operadores locales que se ven amenazados por los efectos de la crisis del coronavirus y la fuerte tendencia a la concentración.

El primer paso en ese camino ha sido el lanzamiento de Aproop, su filial para la Comunidad Valenciana y para la que se ha aliado a Octavi Sánchez y Herminio Ruiz, dos antiguos socios y directivos de Netllar, un operador valenciano que en 2019 fue adquirido por MásMóvil.

El acuerdo supuso que Parlem se hiciera con el 100% de la empresa valenciana Octel y de la ilicitana Bucle a cambio de una participación superior al 5% de la sociedad en manos de los dos socios encargados de dirigir su negocio en la Comunidad Valenciana, que se centrará en un nicho de negocio dirigido clientes que busquen servicios en lengua valenciana y de proximidad. Un ejemplo de la estrategia que el operador catalán quiere aplicar para implantar marcas con las que operar en distintas regiones de Europa apostando por mayor cercanía a la cultura autóctona.

"No somos un operador low cost", remarcó Sánchez, que aunque no concretó los precios y tarifas que ofrecerán, señaló que serán competitivos con los grandes operadores generalistas. Aunque la mayoría de su servicio se presta mediante acuerdos con Yoigo, Orange y MásMóvil, también cuenta con redes propias de fibra y tecnología wireless con acceso a 230.000 posibles usuarios. Y una de las líneas de trabajo que se plantea es colaborar con las administraciones públicas valencianas para llegar a aquellas zonas donde la cobertura no llega o lo hace con peor calidad.

El objetivo de Octel Telecom, la sociedad que opera la marca Aproop, es pasar de una facturación de 2,4 millones de euros el año pasado a 4,5 millones este año, duplicando sus clientes actuales, que suman 10.500 usuarios de Internet y 10.600 de móvil.

Mercado local atomizado

"Nuestro plan de negocio contempla llegar a 35 millones en 2025", explicó este jueves Octavi Sánchez, que señaló que la intención es alcanzar una cuota del 5%, con cerca de 75.000 clientes de Internet y unos 150.000 de líneas móviles. La alianza con Parlem también les permitirá ampliar su oferta a los servicios de televisión con la plataforma que esta comercializa.

En esas previsiones no se incluye el crecimiento inorgánico y las posibles integraciones, una palanca que esperan utilizar para crecer y que consideran que será fundamental en la comunidad autónoma que cuenta con más operadores locales.

Según, Aproop, en la región operan más de 250 pequeñas telecos y esa atomización supone una gran oportunidad. De hecho, ese era también el camino que se había marcado Netllar, que integró en su día a Hits Mobile (especializado en residentes extranjeros y turistas) hasta la compra por parte de MásMóvil.

De momento, la firma destinará un millón de euros de inversión para el lanzamiento de su nueva marca. También pretende ampliar su red actual de siete tiendas con la apertura de cuatro más este año y pasar de 36 empleados a 50 trabajadores a lo largo del ejercicio.

Vocación europea

La salida al BME Growth es un pilar fundamental en la estrategia de Parlem para sumar a otras compañías, y su vocación es convertirse en un operador de proximidad europeo, dando el salto a otros países mediante compras locales a partir de 2022, según ha explicado a elEconomista su fundador y consejero delegado, Ernest Pérez-Mas.

La operadora catalana se marca como objetivo para 2024 unos ingresos superiores a los 60 millones, un ebitda del 15% y que los clientes empresariales supongan el 20% de la facturación. Estos avances pasan por ampliar la cartera de clientes: si ahora tiene 43.000 abonados de fibra y 80.000 de móvil, pretende llegar a 200.000 de fibra y 350.000 de móvil.

Revalorización bursátil

Parlem Telecom debutó el 22 de junio en el BME Growth y desde entonces cotiza por encima de su precio de salida, que fue de 2,83 euros por acción, lo que valoraba la compañía en 45,3 millones de euros.

El primer día en el parqué acabó en 3,57 euros el título, y ayer su cotización quedó en 4,42 euros por acción, con una caída del 2,32% respecto al día anterior, lo que supone una capitalización de 72,8 millones, un 60% más que cuando dio el toque de campana en la Bolsa de Barcelona.