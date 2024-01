BlackRock solo espera pedir permiso a competencia en EEUU para tomar GIP

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, está a la espera de conocer los detalles de la compra del fondo Global Infrastructure Partners (GIP) por parte de BlackRock para dilucidar si debe analizar esta operación, que implicaría únicamente un cambio de gestora -que no de propietarios- sobre el 20,6% de Naturgy.

Cuerpo se limitó a decir en Davos que aún no conoce los detalles de la operación y está a la espera para analizarla "protegiéndonos en base a la normativa existente".

España dispone de un marco que "protege los intereses estratégicos y en ese marco se estudiará esta operación", según Cuervo.

La normativa actual dispone la necesidad de obtener autorización administrativa previa para una serie de inversiones extranjeras directas en España que se considera que afectan al orden público, la seguridad pública o a la salud pública, lo que obligaría como mínimo a notificar la operación.

BlackRock, por su parte, mantiene su hoja de ruta para la consumación de la transacción en el tercer trimestre de este año.

Según ha indicado el fondo a las autoridades regulatorias estadounidenses, para lograr la aprobacion de la operación necesitará el permiso de competencia, es decir, que expire el período aplicable en virtud de la Ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino de EEUU y la recepción de otras aprobaciones y autorizaciones reglamentarias.

El fondo cree que también será necesaria "la ausencia de cualquier ley u orden de cualquier autoridad gubernamental aplicable de jurisdicción competente que impida, prohíba, restrinja o haga ilegal la consumación de la transacción".

Para el cierre definitivo de la operación será clave también lograr los permisos para la cotización de las acciones ordinarias de New Parent -la nueva empresa resultante de la integración de ambas gestoras- en la Bolsa de Nueva York; y la ausencia de efectos adversos significativos para GIP o la compañía.

GIP cuenta con cerca de 40 compañías participadas que pasarán a estar bajo el control de la gestora de BlackRock. La compañía prevé integrarse en una única empresa, pero no ha aclarado la futura estructura de la misma. No obstante, los fondos cuentan con un folleto que regula el funcionamiento del mismo. La empresa que tiene el 20,6% de Naturgy (GIP III Canary 1, S.à.r.l.) tiene sede en Luxemburgo.