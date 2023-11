EEUU urge a la UE a cerrar un pacto sobre el acero y los minerales críticos

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Mark Gitenstein, ha visitado España para mantener un encuentro con el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, y con la comunidad sefardí española.

Gitenstein ha instado a España, como presidente del Consejo Europeo, a tratar de acelerar la renovación del acuerdo para el acero y el aluminio que expira a final de año y en el que, por el momento, apenas ha habido avances, así como a llegar a un acuerdo sobre minerales críticos y reforzar la lucha contra el cambio climático.

Según explicó el embajador, la Inflation Reduction Act ya no es un problema para las empresas españolas, alemanas o francesas en Estados Unidos. "Está resuelto", sentenció. Así que animó a Europa -y en especial a la Presidencia española- a buscar un acuerdo que permita una rápida renovación del actual.

"Como mínimo, necesitamos renovar ese acuerdo para que el statu quo siga siendo el mismo. No podemos entrar en otro desacuerdo y restablecer los aranceles, que es lo que haremos si no renovamos ese acuerdo" advirtió el embajador.

Asimismo, Gitenstein animó a seguir negociando un acuerdo sobre minerales críticos. "Ambos están relacionados con el clima" explicó, pero insistió en la necesidad de avanzar en un solución práctica sobre el aluminio y el acero "porque no podemos hacer nada más en medio de una guerra. No podemos dejarnos desviar por estas luchas".

"No tenemos mucho tiempo. Mira, piensa en cómo será el año que viene. En un ciclo electoral a ambos lados del Atlántico. Y toco madera, me encantaría que Ucrania y Oriente Medio se resolvieran el año que viene, en enero o febrero pero no es probable" explicó Gitenstein.

"No queremos restablecer los aranceles que se impusieron durante la administración Trump. Eso no ayudará en nada. Simplemente solucionemos esto".

Gitenstein además echó un jarro de agua fría sobre un posible acuerdo de libre comercio entre ambas partes. Para el embajador, la posición de Biden es incremental y ahora existe el Consejo tecnológico y comercial que se reúne cada tres meses para resolver problemas complejos como la falta de chips y los problemas de la cadena de suministro durante el Covid-19 o recientemente temas de inteligencia artificial. El embajador hizo referencia también a la investigación que está llevando a cabo tanto la Unión Europea como Estados Unidos por la irrupción de los vehículos eléctricos de bajo coste chinos.

"Si están siendo subsidiados por la República Popular China, se trata de un grave problema comercial. No vamos a permitir, ninguna de las partes va a permitir, que estos vehículos fuertemente subsidiados sean vendidos aquí" explicó Gitenstein. El embajador hizo referencia también al Perte chip que ha puesto en marcha España y explicó que hay dos compañías estadounidenses interesadas, una de ellas Broadcom y otra todavía desconocida.