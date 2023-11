Cuánto gasta tener la bomba de calor todo el día enchufada

Entre las diversas opciones que existen en el mercado para calentar el hogar, las bombas de calor es de las que más ventajas ofrece. A diferencia de las calderas de gas o de gasoil, no requieren de combustibles fósiles para su funcionamiento, poseen una alta eficiencia y un consumo energético bajo. Pero, ¿qué es exactamente un consumo energético bajo?

La respuesta, por desgracia, no es sencilla, ya que depende de varios factores, como la zona en la que se ubique, el precio de la luz o las propias características del aparato. También, de las dimensiones de la casa y, en consecuencia, de las hora que el aparato deba funcionar.

Por lo general, estos aparatos son capaces de generar más energía (en forma de frío o calor) de la que reciben. De forma muy simplificada, uno de estos aparatos tiene un gasto aproximado comprendido entre 2 y 5 kWh. Sin embargo, el consumo no es uniforme, ya que al alcanzar la temperatura fijada, rebajará el consumo energético.

Mantener encendido

En este sentido, a la hora de usar este tipo de aparatos es recomendable mantenerlos conectados durante todo el día en lugar de encenderlos y apagarlos a diario. Según explican desde el portal sectorial de las instalaciones de climatización, Caloryfrio.com, es preferible evitar continuas paradas y arranques del sistema.

No obstante, sí que es recomendable configurar el termostato con diferentes temperaturas en función del horario. "Si no se va a estar en casa durante unas horas es recomendable programar o bajar la temperatura de la calefacción unos grados para que no se produzca un gran salto térmico, en lugar de apagar completamente la bomba de calor", indican desde el portal. "Si se apaga del todo, el aparato debe de hacer más esfuerzo para recuperar esa energía al encenderse de nuevo", explican.

En esas horas a las que no se demanda tanto calor, es preferible reducir la temperatura a unos 17 o 18 grados, pero sin apagar la bomba. "Siempre es más conveniente que las paredes no se enfríen del todo, para lo que mantener el control de la temperatura con un termostato programado para temperaturas de día y de noche es muy importante", añaden.