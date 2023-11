Las renovables advierten que el sector saltará por los aires con los precios cero

Las renovables alertan sobre el riesgo de que el sector "salte por los aires" si continúan los precios cero de la electricidad. "Siempre hemos reivindicado nuestro papel como depresor de los precios, pero la electricidad a 0 euros no es una buena noticia", advirtió José María González, director general de Appa Renovables. "Si la situación continúa, la inversión se ralentizará o desaparecerá", explicó.

En este sentido, el presidente de Appa, Santiago González, reclamó al Gobierno certidumbre sobre las medidas que va a adoptar en relación con la excepción ibérica y la minoración de ingresos de las renovables. "No se puede minorar los costes de los que están teniendo una sobrerretribución en un determinado momento y no dar un suelo o un apoyo cuando hay una infrarretribución", dijo González. Según el presidente de la asociación "ese grado de intervención tan aleatorio y subjetivo no es una medida adecuada".

El coste de la energía se incrementó de forma importante el año pasado debido a la crisis energética. Según el Estudio de Impacto Macroeconómico de las Renovables en 2022, elaborado por Appa y Deloitte, estos costes fueron de 56.316 millones de euros. Un 11,1% de los mismos correspondieron a la excepción ibérica (6.237 millones de euros).

Desde la patronal también pidieron impulsar la flexibilidad de la demanda para orientarla a los momentos de mayor producción. "Impulsar el almacenamiento de energía con baterías y bombeo es una tarea que tenemos pendiente", añadió el director general.

Además, apuntó a la necesidad de que la demanda eléctrica crezca para que la estrategia energética a 2030 "tenga sentido". Y es que si no hay capacidad para consumir toda la energía renovable que debe conectar en los próximos años, las nuevas instalaciones van a "estar paradas mucho tiempo".

Superávit eléctrico

Según el estudio de Appa, en 2022 el mercado eléctrico cerró con un superávit de 6.187 millones de euros. "El hecho de que la retribución específica a las renovables haya sido superior en el período 2014-2021 a los 5.000 millones de euros y el sistema haya tenido superávit de forma global, es una prueba más, si es que era necesaria, de que las renovables no fueron las causantes del déficit de tarifa acumulado en el pasado", apuntaron desde el sector renovable.

"La retribución de estas energías no explica la creación del antiguo déficit de tarifa y la comparativa entre retribución y déficit no tiene ningún tipo de correlación", añadieron.

El estudio de Appa muestra un récord de instalación en 2022, con 6.269 nuevos MW conectados. El fuerte peso de la energía fotovoltaica en el récord instalador (7.260 MW, 4.611 en fotovoltaica conectada a red y 2.649 en autoconsumo) condicionó la balanza comercial del sector, resultando un saldo neto importador de 2.598 millones de euros, a excepción de la fotovoltaica el resto de tecnologías y los servicios asociados fueron netamente exportadores.

Ante este dato, debe contraponerse el ahorro de 15.230 millones en importaciones fósiles y los 4.510 millones de ahorro por evitar emisiones. El sector debe trabajar de la mano de las distintas administraciones para impulsar la industria asociada, especialmente en tecnología solar fotovoltaica, a fin de mejorar la balanza comercial en el futuro.