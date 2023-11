Las renovables temen una oleada de quiebras por los precios de la energía

Las empresas de renovables esperan un incremento de las quiebras de las compañías del sector si se produce una fuerte reducción de los precios del mercado mayorista de electricidad en los próximos años.

Las eléctricas se enfrentan a un precipicio en el precio de energía en 2026 que puede poner en riesgo el desarrollo del sector, así como importantes cuellos de botella tanto para la financiación como para la construcción de instalaciones si el Ministerio de Transición Ecológica no prolonga la fecha límite de entrada de los proyectos previstos.

S&P Global Ratings asegura que es muy probable que a partir de 2026 los precios bajen de forma drástica por el crecimiento de la eólica y fotovoltaica en los principales países europeos (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido).

El aumento resultante en la producción renovable superará la demanda de electricidad, que se espera que crezca anualmente en un solo dígito, y diluirá la influencia del gas en la fijación de precios de los mercados mayoristas.

En opinión de S&P, los precios se mantendrán elevados hasta 2025 por una combinación de elementos como el coste del gas, la eliminación progresiva de la generación con carbón, el cierre de centrales nucleares (sobre todo en España y el Reino Unido), y las luchas de Francia para aumentar su producción nuclear pero, a partir, de ahí la caída puede ser drástica.

Mercado insostenible

"El actual mercado no va a ser operativo a corto y medio plazo. La venta de electricidad a cero euros que estamos viendo algunos sábados y domingos es insostenible", advirtió el presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Sáenz de Jubera, en el VIII Foro de Energía de elEconomista.es.

"Tener precios a un ingreso cero implica cero creación de valor y cero creación de empleo", aseguró el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo.

Al igual que cuando los precios se dispararon en el mercado mayorista el Gobierno tomó medidas intervencionistas, explican en el sector, ahora con una fuerte bajada de precios no existe ningún tipo de suelo a los mismos.

La fuerte bajada de los precios del merccado mayorista que ha provocado esta semana la borrasca Ciarán -alcanzando mínimos anuales- ha vuelto a poner sobre la mesa este debate.

El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, aseguraba en su cuenta de Twitter "que el precio del MWh este en 4,4€ no es buena noticia. Significa que no es rentable invertir en renovables, que la demanda ni ha crecido ni es gestionable… que el mercado mayorista no funciona y genera volatilidad ….".

La consejera de Enagás y catedrática de la Universidad Carlos III, Natalia Fabra, le respondía que "La otra cara de la misma moneda....ni precios a 4 ni a 200 son buenos: no reflejan los costes medios de la generación, solo el coste marginal. Los consumidores corremos el riesgo de acabar pagando la envolvente: el marginal cuando es alto, y el medio cuando el marginal es bajo...".

La Comisión Europea está preparando una reforma del mercado mayorista de electricidad con la mirada puesta en impulsar los contratos a largo plazo y los contratos por diferencia para que las instalaciones renovables no tengan que afrontar esta situación.

Según el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, el sistema se enfrentará a una problemática si no diseña una buena estrategia energética, como es la de los vertidos de energía renovable por los desajustes entre oferta y demanda.

Esta preocupación fue compartida por el presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas. "El actual mercado eléctrico no va a ser operativo a corto y medio plazo", advirtiór Sáenz de Jubera que también aprovechó para alertar sobre el riesgo de insuficiente demanda, el riesgo de los precios cero o la falta de incentivos a tecnologías que dan soporte al mix energético, como el gas natural o las centrales nucleares.

Por otro lado, en el mercado existen también voces que descartan un escenario de precios cero. Según explica David Guengant, director de relación con inversores de Solaria, el ritmo de construcción de renovables va más lento de lo previsto y, por lo tanto, será difícil que se produzcan esa situación.

"El mercado tiende a autoregularse y si los precios caen a cero se dejará de invertir".