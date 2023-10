Cómo optimizar el rendimiento de la aerotermia en casa para ahorrar en la factura de la luz

Entre las diversas opciones para climatizar el hogar en los meses de otoño e invierno, la aerotermia es una de las que más interés está suscitando entre los usuarios. Entre otros motivos, esta popularidad se debe a que la aerotermia es un sistema de climatización renovable, que se puede emplear tanto para calentar y refrigerar una edificación como para calentar agua sanitaria, con una gran eficiencia energética. Esta cualidad otorga a la larga grandes ahorros respecto a otros sistemas convencionales, pero también conlleva una inversión superior (tanto para su adquisición como para su instalación), así como la disposición de un espacio considerable tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

Por estos motivos, cada vez más hogares cuentan con esta solución, especialmente aquellos de nueva construcción. Sin embargo, el desconocimiento de una tecnología relativamente novedosa puede llevar a los nuevos usuarios a no utilizar la aerotermia de la manera más eficiente, no mantenerla de forma óptima e incluso a utilizarla de forma errónea. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recopilado una serie de recomendaciones "para poner a punto tu sistema antes de conectar la calefacción y algunos consejos de uso con los que vas a conseguir mantener a raya tus facturas eléctricas incluso en los meses más fríos".

Uso eficiente

Los sistemas de aerotermia no consumen grandes cantidades de energía. No obstante, conviene hacer un buen uso de ellos para que el consumo energético no se dispare. Para ello, OCU recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Mantener conectado a la red . Pese a que el sistema esté instalado en una segunda residencia o en una vivienda poco habitada, no se debe desconectar o desenchufar de la red. De esta forma, evitaremos que las protecciones antihielo dejen de funcionar.

. Pese a que el sistema esté instalado en una segunda residencia o en una vivienda poco habitada, no se debe desconectar o desenchufar de la red. De esta forma, evitaremos que las protecciones antihielo dejen de funcionar. Regular a una temperatura constante . Aunque el frío nos pida subir el termostato, una temperatura de 21 grados es más que suficiente. " Prográmala y el equipo se encarga de mantenerla independientemente de los grados que haya fuera, subiendo o bajando la potencia", indica OCU.

. Aunque el frío nos pida subir el termostato, una temperatura de 21 grados es más que suficiente. " Prográmala y el equipo se encarga de mantenerla independientemente de los grados que haya fuera, subiendo o bajando la potencia", indica OCU. Abrigar la vivienda . Un buen aislamiento en puertas y ventanas es el mejor complemento para reducir el consumo. No solo de la aerotermia, sino de cualquier sistema de calefacción.

. Un buen aislamiento en puertas y ventanas es el mejor complemento para reducir el consumo. No solo de la aerotermia, sino de cualquier sistema de calefacción. Mantener limpios los radiadores de aire. Si el calor se distribuye mediante salidas de aire, comprueba que no haya nada encima de las rejillas para no entorpecer la circulación del aire.

Mantenimiento

Según explica la organización, la aerotermia requiere menos mantenimientos que las calderas de gas o gasoil porque no hay ninguna combustión en su interior, pero ello no implica que no necesite ningún tipo de cuidado. En consecuencia, OCU aconseja realizar una revisión anual para que el equipo funcione de forma más eficiente y dure más tiempo.

El proceso de mantenimiento, similar al de un aire acondicionado, consta de cuatro partes:

Limpiar los filtros , siguiendo las recomendaciones del fabricante.

, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Revisar las tuberías y las posibles pérdidas de gas refrigerante . En caso de sospechar que existe alguna fuga, se debe contactar con un técnico especializado para que compruebe si las hay, las repare y recargue el gas.

. En caso de sospechar que existe alguna fuga, se debe contactar con un técnico especializado para que compruebe si las hay, las repare y recargue el gas. Comprobar el estado de la unidad exterior e interior , verificando que estén limpias y que no haya ningún elemento que las obstruya.

, verificando que estén limpias y que no haya ningún elemento que las obstruya. Limpiar los intercambiadores de calor. Este elemento se debe limpiar al menos una vez al año, aunque si la aerotermia se usa durante todo el año es aconsejable que se realice dos veces, una antes de la temporada de frío y otra antes de que empiece el calor.