Natixis financia 700 millones a Cobra para 1.231 MW solares en España

Cobra pisa el acelerador en España en el segmento de las energías renovables. La compañía, filial de la francesa Vinci, ha llegado a un acuerdo con Natixis CIB para una financiación por valor de 700 millones de euros destinada al desarrollo, construcción, puesta en marcha y explotación de un proyecto fotovoltaico compuesto por 21 plantas solares con una capacidad total de 1.231 MWp en España. Grupo Cobra, a través de la sociedad Spanish Portfolio S.L, será la encargada de desarrollar esta cartera de fotovoltaica.

ACS traspasó la mayor parte de su división de servicios industriales a Vinci por un importe en metálico de 4.902 millones de euros. Adicionalmente, acordaron un importe variable (earn out) de hasta 600 millones de euros también en efectivo a razón de 20 millones por cada medio gigavatio (GW) desarrollado por la actividad industrial vendida (hasta el estado de ready to build, listo para construir) entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los siete años siguientes a la ejecución de la compraventa (31 de diciembre de 2028), prorrogable por 18 meses adicionales si no alcanzara a desarrollar 6 GW en los primeros 42 meses (hasta junio de 2025).

Natixis CIB es una multinacional francesa de servicios financieros especializada en gestión de activos y patrimonios y banca corporativa y de inversión. La entidad actuó en esta financiación como MLA, Joint Bookrunner y Green Loan Coordinator.

El equipo de WFW que asesoró a Natixis CIB estuvo liderado por el socio de financiero Rodrigo Berasategui, en estrecha colaboración con el asociado sénior Antonio Cáneva y los asociados Beltrán Silva y Arancha Ruesta. Además, el equipo financiero contó con el apoyo de Ignacio Soria, asociado sénior, María Vela y Lucas Serna, asociados, para los aspectos regulatorios de la operación.

Berasategui comentó que: "Estamos muy agradecidos a Natixis CIB, así como a Grupo Cobra, por la confianza depositada una vez más en nosotros para asesorar en una financiación de este volumen, una de las mayores en términos de MWs de la historia del mercado de renovables en España. Más allá del importe de la financiación, la operación ha sido especialmente compleja y novedosa en términos de estructuración. El hecho de que actores clave en el mercado español de las energías renovables hayan contado con nosotros para un asesoramiento de estas características pone de relieve la posición de WFW como despacho de referencia en materia de financiaciones sostenibles en el sector, tanto en España como globalmente".