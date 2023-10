UGT se reúne de urgencia con el ministro de Industria para que se implique en la crisis de Gamesa

Una delegación de la Federación de Industria de UGT, encabezada por su secretario general, Mariano Hoya, y por el secretario del Sector de Bienes de Equipo y TIC, Mikel Zarandona, se ha reunido de urgencia con el ministro de Industria, Héctor Gomez, a quien han transmitido su preocupación por la situación de Siemens Gamesa.

En la reunión, ambas partes han analizado los problemas de la compañía desde que alcanzara la fusión con el negocio eólico de Siemens hasta la actualidad, y las propuestas que, a juicio de la Federación, deben implementarse para garantizar la continuidad de la compañía en España y, muy especialmente, el mantenimiento del I+D+i, que debe ser el motor para otras áreas de negocio de la compañía en nuestro país, como son las plantas industriales, la operación y mantenimiento.

Las previsiones adelantadas por la empresa y que se harán públicas el próximo 15 de noviembre, indican unas pérdidas anuales de 4.500 millones de euros, lo que provoca que los sindicatos esperen escenarios negativos para el empleo, una realidad que podrían anunciar en el Capital Markets Day del día 21 de Noviembre.

Por parte de UGT FICA se ha hecho especial énfasis en la necesidad de desarrollar un nuevo diseño de aerogenerador terrestre que garantice la empleabilidad a medio y largo plazo, una vez solucionados en el corto plazo los problemas técnicos actuales para garantizar la empleabilidad y el tejido industrial.

Además, el sindicato le ha trasladado al ministro su preocupación por la situación alarmante que atraviesan los proveedores tanto en Navarra, País Vasco como en otros territorios debido a su alta dependencia de la carga de trabajo de Siemens Gamesa. Hay que recordar que la compañía tiene paralizadas las ventas de los aerogeneradores actuales, lo que afecta directamente a la propia empresa y a sus proveedores.

La delegación de UGT FICA ha pedido la implicación directa del ministro de Industria con Siemens Energy y el grupo Siemens AG en la búsqueda de ayudas y mecanismos que permitan mantener los empleos y el tejido industrial de la compañía y de sus proveedores, ya que consideran que Siemens Gamesa es una empresa estratégica para la transición energética que se está desarrollando en España y en Europa.

Hoy mismo se ha conocido que Siemens Energy ha solicitado un paquete de ayudas al Gobierno alemán. Siemens Energy habría pedido más de 15.000 millones de euros en avales. Alemania asumiría el 80% de esta cantidad mientras la banca se encargaría del resto

Siemens Gamesa ha renunciado a contratos por 1.000 millones de euros durante su último trimestre, según las cifras que les trasladó la compañía en una reunión el pasado 20 de septiembre.

Los sindicatos mayoritarios en España (UGT FICA y CCOO Industria), solicitaron entonces una reunión institucional con el presidente de Siemens Gamesa y CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, para aclarar la situación de la compañía que iba a tener lugar este pasado lunes 16 pero que ha sido "pospuesta" por parte de la empresa hasta el 24 de noviembre. De este modo, el encuentro se celebrará ya tras el Capital Market Day donde se espera que el fabricante de aerogeneradores anuncie un plan de cierre tanto de fábricas como de oficinas. "Algo que nos transmite unas malísimas sensaciones en relación con las decisiones pendientes y su futuro impacto en SGRE España" explica el sindicato.

Desde UGT FICA aseguran que no entienden que "no se hayan tomado ya medidas para reducir los costes de las actividades, como por ejemplo, la restricción de los viajes (incluso de algunos vuelos privados con costes astronómicos utilizados por el CEO de Siemens Gamesa), o la limitación de nuevos procedimientos y sistemas, que han generado una cantidad ingente de horas improductivas o los continuos eventos corporativos y videos online que nos programan cada semana, que nos hacen perder tiempo para, en realidad, no solucionar nada".