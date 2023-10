Noemí Alonso (Iberdrola): "Estudiamos replicar en Escocia y Brasil el 'hub' de innovación en redes inteligentes de Bilbao"

Tras dos años de actividad, el hub de innovación en redes inteligentes de Iberdrola en Bilbao está en plena ebullición, con múltiples proyectos para abordar la transición energética. La directora del centro, Noemí Alonso, afirma que la compañía eléctrica analiza replicar este centro "en Escocia, primeramente, y después en Brasil".

Iberdrola es una de las principales empresas tractoras de la economía vasca, con un impacto socioeconómico de más de 2.700 millones. Hace dos años puso en marcha en Bilbao su centro internacional de innovación en redes inteligentes, vitales para abordar la transición. Su directora, Noemí Alonso, ingeniera industrial eléctrica, hace balance del bienio y adelanta a elEconomista.es los proyectos a futuro con mirada internacional.

Global Smart Grids Innovation Hub cumple dos años de funcionamiento. ¿Se van cumpliendo los objetivos previstos?

Sí, se van cumpliendo los objetivos con creces y prueba de ello son las inversiones en innovación alcanzadas, más de 360 millones de euros a nivel de Iberdrola compañía en innovación el pasado año y en Iberdrola redes España, más de 40 millones. El hub es una herramienta para agilizar e impulsar la innovación en redes, todos los proyectos en el ámbito que se lanzan desde i-DE, redes eléctricas inteligentes, y el hub como facilitador. Contamos con 100 colaboradores que nos trasladan que el hub facilita el contacto con todo el personal interno y aporta esa transparencia a la hora de compartir retos. En cuanto a la colaboración con startups, destacan los retos y pruebas de concepto lanzados con ellos en los dos años que llevamos de operación. Y en el ámbito del talento, uno de los pilares fundamentales del hub, con acciones identificadas y en marcha y con el foco puesto en la industria, en las instituciones y en los profesionales del futuro.

¿Cómo está conformada esa red de 100 colaboradores?

Entre esos 100 colaboradores contamos con universidades, centros tecnológicos, startups y pymes, y también grandes empresas y multinacionales. Lo más importante es que la gran mayoría participa de manera activa en los proyectos. Este mix de colaboradores nos da soporte en las diferentes líneas estratégicas que tenemos identificadas y atrae a todo el ecosistema vasco del sector. Seguimos abiertos a captar nuevos colaboradores y a nivel nacional, hemos hecho un evento más centrado en la parte tecnológica industrial en Valencia para explorar ese ecosistema.

¿Por qué Iberdrola apuesta por un centro internacional basado en Bilbao?

Se elige Bilbao porque el complejo de Larraskitu es sede la social de i-De redes eléctricas inteligentes. También es fundamental la colaboración estratégica con la Diputación Foral de Bizkaia para aprovechar todas las oportunidades en coordinación con ella: atracción de talento, vocaciones 'Steam', acercar nuevos agentes al territorio, ayudar a la hora de comunicar y divulgar. Por otro lado, en Bilbao está gran parte del equipo técnico de i-De y la proximidad con técnicos y expertos facilita los desarrollos, y, además, está la fuerte red de suministradores con que se cuenta en la región. Queremos enriquecer el hub, hacerlo crecer y atraer a nuevos agentes. Es un espacio físico, pero supone una nueva forma de trabajar que no se limita a este espacio. Queremos radiar a otras localidades, nacionales e internacionales, para ganar nuevos colaboradores que nos ayuden a dar soluciones a los retos que identificamos. Crecer desde Bilbao y hacer de este centro la referencia mundial de las 'Smart Grids'.

¿Ese radiar que menciona va a implicar un espacio físico? ¿Tiene previsto Iberdrola replicar el centro en otra parte del mundo?

Se está analizando si se puede replicar de alguna manera o montar algo físico en Escocia, primeramente, y luego se abrirán puertas también en Brasil, donde tenemos presencia como distribuidores de energía. Estamos todavía en fase de análisis, porque este hub todavía es nuestro bebé y queremos hacerlo crecer, pero en el futuro lo haremos internacional. Ya hemos recibido visitas de compañeros de Scottish Power y de Avangrid para compartir este proyecto.

¿Cómo es el día a día de la directora de un centro de innovación como Smart Grids?

No nos aburrimos. Realizo la coordinación general del centro y su funcionamiento, con tareas de promoción e impulso de la innovación en i-DE, alineándola con la innovación global en el negocio de redes y fomentado el lanzamiento de nuevos proyectos. Por otro lado, soy punto de contacto para la recepción de visitas y consultas para su derivación posterior a los equipos expertos específicos. Además, organizamos y coordinamos eventos para conocer el hub; también la coordinación en la relación con las instituciones para enriquecer el centro y aprovechar las oportunidades, entre otras tareas.

Algún ejemplo de visitas que hayan recibido últimamente.

Tenemos visitas nacionales e internacionales. Hemos recibido a una facultad de Executive MBA de California, y a una delegación de empresas distribuidoras de la India. Éstas han montado una jornada de mano de fabricantes para identificar posibles oportunidades, proyectos y soluciones. Hemos acogido visitas de multinacionales como General Electric y destaca también una empresa ganadora de uno de nuestros challenges de Escocia, Glasgow, que tuvo oportunidad de colaborar con suministradores de nuestro ecosistema y hay oportunidad de lanzar un nuevo proyecto de mayor envergadura. Desde el hub se les pone en contacto con otras empresas de la zona. Y de la mano de BAT, la torre de emprendimiento e innovación de la que el hub es uno de sus scaleups en redes inteligentes, recibimos visitas de una delegación de startups de Finlandia, de una distribuidora de Australia, etc.

El objetivo del centro es dar respuesta a los desafíos de la transición energética. ¿Hay nuevos retos que hace dos años no se habían planteado?

El mensaje principal es que se materializan los desafíos y se acentúa la velocidad de cambio. Pero hay que destacar que la electrificación de la economía a nivel de cliente, con la penetración del vehículo eléctrico, del autoconsumo y de las bombas de calor, supone una transformación total de la red de baja tensión. Si bien hemos ido preparando las redes para integrar las grandes plantas de generación renovable de alta potencia, que se conectan a la red de media y alta tensión, el reto para la integración de todos estos nuevos agentes en la red de baja es absoluto. Es necesario digitalizar y automatizar esa red para ser capaces de operarla y planificarla de manera eficiente y que todos esos agentes se integren con calidad al servicio. Por otra parte, está el tema de la sostenibilidad que se prevé que haya una nueva legislación, lo que supone una aceleración en el desarrollo de nuevos diseños de equipos y aparamenta que tenemos desplegada en campo, con materiales que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué retos principales tiene la empresa vasca? ¿Tiene mayores oportunidades por el carácter industrial del entorno?

Desde Iberdrola siempre hemos dicho que el reto es una oportunidad. Y el reto para todo el tejido industrial vasco es competir en el mercado internacional, a pesar del tamaño pequeño de sus empresas. Todas las capacidades de desarrollo que la transición requiere en equipos y sistemas están ahí y el hub ofrece esa oportunidad de colaboración para que un suministrador se complemente con otro a la hora de ofrecer soluciones completas y de ir de la mano de Iberdrola como tractora a nuevos mercados. Compartimos de manera transparente las prioridades del mercado con el tejido empresarial para puedan destinar recursos de I+D+I a las líneas prioritarias de interés común. Uno de los pilares del hub es también su orientación a mercado. Llevamos a cabo una innovación práctica y madura, con lo que se pretende que los productos y proyectos que se desarrollan aquí haya un despliegue en el corto medio-plazo.

¿Podría destacar algunos de los proyectos de I+D+I más transformadores del hub?

Alguno de los más transformadores, el mencionado de la digitalización de la red de baja tensión. Se ha formado un equipo para centralizar todos los nuevos desarrollos para dar respuesta a esos desafíos en esa red: desarrollo de equipos y sistemas, digitalización, toda la parte de tratamiento del dato, etc. Destacar que digitalizar equipos está bien, pero la información que nos llega hay que tratarla y desarrollar casos de uso y algoritmos que nos ayuden a tener nuevas funcionalidades, detección automática de incidencias, etc. Otro proyecto son los gemelos digitales de instalaciones y de equipos, que a partir de sobrevolar con drones y generar su modelo 3D, se sensorizan los diferentes elementos mediante el uso de robots para una monitorización remota de potenciales anomalías, desarrollar herramientas que doten de mayor seguridad a los trabajadores de campo, etc. En temas de sostenibilidad, hemos lanzado una prueba de concepto para utilizar cámaras en proximidad de líneas eléctricas que pasan por parques naturales o zonas protegidas para la identificación temprana de incendios a través de visión artificial, o uso de los drones para instalar elementos anticolisión. Y recientemente, se ha lanzado el proyecto Astra que consiste en diseñar una nueva arquitectura de red eléctrica pública de redes de continua para facilitar la conexión de energías renovables, almacenamiento o recarga rápida de vehículos eléctricos. Este proyecto tiene un impacto relevante a nivel socioeconómico por la creación de empleo en toda la cadena de valor y va a ofrecer soluciones que la corriente alterna no puede dar e incluso va a ofrecer soluciones de costes reducidos. Se lanza en consorcio con 20 empresas del ecosistema.

En un centro de redes inteligentes, ¿se aplica la Inteligencia Artificial?

La IA tiene lugar en el hub, por supuesto. Un hito importante de este año es la puesta en marcha del Innovation Data Space, un entorno en el que de manera anonimizada compartimos paquetes de datos significativos de ciertos procesos con los colaboradores del hub, de manera que les damos la materia prima para poder desarrollar algoritmos y optimizarlos y que deriven en casos de usos que tenemos identificados o que ellos puedan proponer: previsión de demanda, tratamiento de imágenes para correcciones de inventario, identificación de pérdidas, etc.

¿Cómo es trabajar para una empresa tractora del tejido vasco?

Como empresa tractora del tejido vasco tienes oportunidad de ver muchas compañías diferentes, que nos dan soluciones de alta calidad aquí al lado de casa. Llevo siete años en Iberdrola, en i-DE, cinco años en una labor más técnica de orientación al cliente, calidad de suministro, etc. y en proyectos de I+D a nivel internacional y generación distribuida. Con elhub mi labor es más de gestión y organización, pero ver que en tu trabajo aportas para que la transición energética avance es una satisfacción. Es de destacar que Iberdrola ha conseguido que Enlit, la conferencia europea sobre transición energética, se celebre en 2025 en Bilbao. Una buena noticia a nivel regional y nacional.

Un último mensaje sobre la importancia de invertir en redes inteligentes.

Las redes son el sistema vertebrador y aglutinador de las grandes plantas de generación conectadas a la media y alta tensión, como de la baja. Las redes tienen que sufrir una transformación y para ello es necesario invertir. La referencia que tenemos de organismos internacionales es que un euro de inversión en renovables supone 0,75 de inversión en redes y subiendo. Es necesario disponer de un marco regulatorio jurídico estable para que la inversión se pueda llevar a cabo. No queremos que las redes sean el cuello de botella que den al traste con la transición y, por eso, hay que prepararlas.