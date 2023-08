Endesa cosecha lino para uso industrial por primera vez en una planta fotovoltaica de Sevilla

Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, ha llevado a cabo la primera recolección con maquinaria agrícola "de un cultivo agrivoltaico", entre paneles solares, según informa la compañía. El hito se ha producido en la planta solar de Las Corchas, en la localidad sevillana de Carmona, donde desde 2021 se está estudiando la viabilidad del cultivo entre paneles solares de la mano del equipo de Innovación de Endesa y el CTAEX (Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario).

Las primeras pruebas se hicieron con plantas aromáticas que resistieran las temperaturas de la zona y que además ayudaran a la polinización de las colmenas del apicultor de la zona que cuenta con un apiario solar en la propia instalación. "Este primer paso nos permitió descubrir que los paneles solares beneficiaban a las plantas ya que conservaban la temperatura del suelo", explica Andrés Sánchez-Biezma, responsable de innovación de la filial renovable de Endesa, Enel Green Power España.

"La agrivoltaica ya no es algo experimental, para nosotros es una realidad que ya planteamos en las nuevas construcciones renovables, porque es una forma de convivencia natural entre sector primario e industrial", señala.

Nunca en España se había metido maquinaria pesada entre las placas solares para cosechar lino

De la mano de un agricultor de la zona se plantaron 2 hectáreas de lino que acaba de ser recolectado con maquinaria agrícola pesada, convirtiéndose en el primer 'lino solar' para uso industrial cosechado en España.

Uso agrícola y energético

"El agricultor cuenta con un terreno protegido, libre de pesticidas que además cuenta con un añadido, que es el beneficio que aportan las placas solares", explica Jesús Gil, responsable del CTAEX del proyecto. De esta forma se devuelve el uso agrícola al suelo de la mano de entidades locales de las zonas donde están las propias instalaciones renovables".

Juan Antonio de Plantaroma, empresa de la zona que se dedica al cultivo de plantas aromáticas, se unió al proyecto desde el primer momento. "Me pareció algo muy innovador, que de algún modo aporta algo diferencial a mi producto", explica. "Yo he sido el que he preparado el terreno, plantado y ahora recolectado, y tengo que decir que ha sido una experiencia positiva que espero repetir. Ya hemos superado el miedo inicial a pasar con la cosechadora -comenta sonriente- ahora ya este lino nos lo llevamos a nuestra fábrica para su uso y extracción de semillas para plantar en la próxima cosecha".

Otros proyectos

Endesa sigue llevando a cabo proyectos agrivoltaicos en otras plantas como en Valdecaballeros y Augusto en Extremadura y en Totana en Murcia de donde ya se han recolectado de forma experimental todo tipo de productos como calabacines, berenjenas, ñora, aloe vera, o incluso pitaya.

Además, tras el éxito de la recolección del lino en Carmona, el equipo de innovación de Endesa está trabajando en ampliar la extensión cultivable hasta las 10 hectáreas en la planta solar de Valdecaballeros de Cáceres, donde gracias a un consorcio europeo formado por más de 20 países se quiere cultivar romero para su uso como biomasa en una empresa local. Este proyecto denominado SustaiNext que se encuentra en su fase de tramitación es una apuesta clara de Europa hacia este tipo de convivencia entre sector primario e industrial.