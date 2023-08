Barreiro (Repsol) : "Tendría sentido poner incentivos fiscales a los combustibles renovables"

José Barreiro, director ejecutivo de movilidad para Iberia de Repsol, nos recibe a las puertas de la Operación Salida de agosto para analizar la evolución de las estaciones de servicio y sus retos para el futuro próximo.

¿Cómo se presenta la Operación Salida de este año?

Somos optimistas de cara a la Operación Salida del mes de agosto y llevamos meses preparando las estaciones de servicio para un mes fuerte con mucha afluencia de clientes. En julio, también hemos tenido un buen comportamiento de las ventas, aunque hemos notado un ligero descenso del mercado. Creemos que se debe a las ayudas del Gobierno en 2022 y a nuestros descuentos voluntarios, que movilizaron a la gente. Esperamos también que nuestra nueva campaña, por la que, desde el 14 de julio y hasta el próximo 3 de septiembre, los clientes que realicen un repostaje igual o superior a 30 euros en Repsol y paguen con Waylet participarán en el sorteo de 1 millón de euros anime las ventas. Esta campaña está teniendo buena acogida y así nos lo están diciendo nuestros clientes y el personal que tenemos en las estaciones de servicio.

Han pasado ya las elecciones del 23-J, ¿esperan que esta legislatura se retomen proyectos como el impuesto del céntimo verde para el diésel?

Veremos por dónde va. Tiene pinta de que irá por ahí. Es verdad que podríamos empezar a segmentar y yo creo que hay incentivos de tipo impositivo a los combustibles renovables, por ejemplo, que podrían tener todo el sentido para su mayor desarrollo. Creo que hay que distinguir entre los convencionales y los renovables y ahí tiene sentido tener una imposición distinta. No olvides que la mitad de lo que pagamos en combustibles convencionales son impuestos.

¿Cómo está funcionando la prueba de biocarburantes?

La respuesta es buena para el cliente profesional de vehículo pesado pero es todavía lenta para el público en general. Se necesita un despliegue mínimo para poder darlo a conocer. El cliente profesional lo conoce muy bien y desde el Grupo Sesé hasta XPO utilizan estos combustibles renovables.

¿En precio tiene alguna ventaja?

A ver el precio hay que verlo de manera global. La infraestructura, el vehículo y con el carburante. Es un precio que tiene una prima sobre el diésel convencional y se irá formando en los próximos años.

¿Sigue afectándoles la limitación de aperturas de estaciones de servicio por provincias?

La limitación sigue existiendo pero debería desaparecer en breve porque el mercado ha cambiado mucho desde que apareció en 2013. La oferta es amplísima y cada cliente puede elegir la alternativa que más le convence. Puedes ir a un segmento basado en el precio u a otro tipo de redes que te dan otros servicios añadidos y un producto de mayor calidad.

Últimamente hay muchos rumores de operaciones de venta de estaciones de servicio, ¿les interesa entrar en procesos de compra?

No estamos en eso. Tenemos de lejos la red más importante del país y seguiremos trabajando en la mejora de su calidad y eficiencia.

¿Las estaciones de servicio 'low cost' siguen creciendo en cuota?

Siguen creciendo, aunque menos. Tenemos 3.300 estaciones de servicio, un 30% del mercado, otra cosa es el volumen por ventas. Cualquier cliente tiene la posibilidad de elegir. Hay otra cosa que es la competencia desleal por el fraude y ahí es importante que todos los mecanismos del Estado se pongan en marcha para erradicar estas prácticas ilegales.

¿Ha aumentado el fraude por el veto al petróleo ruso?

Creo que no. Podría ser un añadido, pero es difícil de confirmar. Es independiente.

Han alcanzado ya su objetivo de instalación de puntos de recarga eléctricos. ¿Piensan ampliarlo?

Creo que seguiremos creciendo en una red en función de las necesidades de los clientes. No tiene mucho sentido poner un número, pero ahora mismo los puntos de recarga son más que suficientes. En nuestro caso tenemos una red de puntos para dar servicio a nuestros clientes con carga rápida de mínimo 50 kW que les permite viajar y con servicios añadidos. Puedes estar recargando el coche mientras estás en la tienda tomándote un café Nespresso, Starbucks o lo que quieras.

¿Van a poner cargadores de 1 MW para el transporte de mercancías?

Tenemos una propuesta multienergía para todos nuestros clientes y apostaremos por aquello que creamos que el mercado va a demandar en el momento oportuno.

Entiendo que ahora no ve desarrollo en ese segmento.

No lo veo. Creo que hay muchas otras alternativas, pero insisto, estaremos en todas las alternativas que tengan sentido para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y pueden ser puntos de recarga o pueden ser puntos de suministro de hidrógeno, que también llegará en algún momento. No es ahora. Y ahí estaremos. Además los vemos cerca de nuestros centros productivos porque tiene sentido, cerca de los grandes centros de consumo. No a corto plazo, un poco más a medio, pero estaremos.

¿Carrefour puede ser una amenaza para 'Super Stop & Go' al no tener exclusividad con Cepsa para llevarse a sus abanderados?

Es una opción que tienen. Hay distintos modelos y nosotros creemos en el nuestro. Nuestros abanderados también creen en nuestro. Yo no lo veo.

Toca revisiones de contratos...

Los primeros se firmaron en 2018. Son contratos de cinco años que tienen revisión ahora, efectivamente, pero la propuesta es buena para el cliente, para el abanderado, y para una red uniforme de Repsol. De hecho, los que ya están venciendo no estamos teniendo ningún problema en renovarlos.

Tras los movimientos de Cepsa y BP, ¿van a hacer cambios en su oferta de restauración?

En función de las localizaciones veremos alternativas, pero sí la restauración creemos que es un vector de crecimiento claro por el vehículo eléctrico.