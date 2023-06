Las gasistas critican el plan de biometano del Gobierno por "falta de ambición"

Decepción en el sector gasista con el borrador de la nueva estrategia para el biometano. La Asociación Española del Gas, Sedigas, tachó de "limitado" y "poco ambicioso" el objetivo revisado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para este gas renovable. "Solo podemos interpretar este borrador como una pérdida de oportunidad para el país", criticó.

La patronal gasista aseguró que el plan no está alineado ni con los objetivos señalados por la Unión Europea, ni con el potencial real de producción identificado por el sector. "Una meta de 20 teravatios hora (TWh) anuales de biogás es representativa de menos de un 2% de biometano para sustituir la demanda de gas actual, tomando en consideración las mismas hipótesis de la hoja de ruta vigente", apuntó.

El plan de la Comisión Europea para acabar con la dependencia de el gas ruso fijaba, en mayo del pasado año, un objetivo para toda la Unión Europea de 35.000 millones de metros cúbicos de gas. Esto supone entro un 8,5% y un 10% de la demanda de gas natural europea.

De hecho, un informe reciente de la propia Comisión señalaba que España tenía potencial para producir 4.100 millones de metros cúbicos de biometano al año en 2030, lo que permitiría sustituir hasta el 13% de su consumo actual de gas natural. Además, el sector gasista estima un potencial técnico de producción de hasta 163 TWh, suficiente para descarbonizar el 45% de la demanda de gas.

Sin embargo, Sedigas valoró positivamente la estrategia para el hidrógeno verde y los ciclos combinados de cara a 2030. El Gobierno ha aumentado el objetivo de potencia de generación de hidrógeno establecido en la hoja de ruta, desde 4 hasta 11 gigavatios (GW), y ha mantenido la misma potencia instalada de ciclos combinados de gas (26,6 GW) que había en la anterior versión del PNIEC.

No obstante, la asociación recordó que el reconocimiento de los ciclos no es suficiente "si no viene acompañada en el corto plazo con la definición de unos mercados de capacidad que garanticen su viabilidad económica y, por tanto, puedan operar con garantías para respaldar la masiva penetración de renovables eléctricas intermitentes y no gestionables en el sistema eléctrico", informó.

Valoración de la eólica

El sector eólico recibió con optimismo el nuevo borrador del PNIEC, pero lamentó que la electrificación de la economía basada en renovables no está avanzando al ritmo necesario. El presidente de Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Diego Díaz, aseguró ayer en el VII Congreso Eólico Anual que la demanda eléctrica servirá de soporte a uno de los grandes retos de este año: instalar el mayor contingente de potencia eólica de la historia.

En los próximos años se conectarán a la red más de 13 GW eólicos, "con la aprobación ambiental ya conseguida, en un plazo récord, para no perder el acceso a la Red, lo que implica una vuelta de tuerca en todos los engranajes de la cadena de valor". En este sentido, apuntó que los apoyos públicos a la investigación y la innovación en el sector son clave para el desarrollo tecnológico de la energía eólica.