"Los precios del petróleo y el gas subirán y eso no es bueno para nadie"

El consejero delegado de BP, Bernard Looney, ha visitado Castellón y Madrid para impulsar los planes de inversión en nuestro país. Looney concede su primera entrevista exclusiva a un medio español para desgranar la situación de la quinta mayor petrolera mundial y su visión sobre la transición energética tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Qué papel juega España en la estrategia de BP?

Es enorme y por eso estoy aquí. Creo que está bien decir que es la primera vez en la historia que el Consejero delegado de BP se reúne con el presidente de España y la razón de que esto ocurra no es porque tenga aquí un equipo brillante que nos ha reunido, es porque el futuro de BP en España es probablemente muy diferente a nuestro pasado. Tenemos previsto invertir 3.000 millones en España de aquí a 2030. Aproximadamente el 80% de ese gasto se destinará a transición energética. Esos 3.000 millones son siete veces más de lo que BP ha gastado en el pasado. Y la razón es doble. Primero, España y sus recursos en la transición. Y segundo, por nuestra estrategia.

Estoy fascinado por su país porque durante mucho tiempo han importado y consumido petróleo y gas. Y ahora gracias a la ubicación y los recursos naturales que tienen pueden convertirse en una de las principales superpotencias de hidrógeno en el mundo.

Eólica, solar, acceso al agua y puertos son las cuatro cosas que se necesitan para el hidrógeno y ustedes las tienen. Solo como BP podríamos hacer el 25% de la ambición de hidrógeno de España en 2030. Así que un tercio de nuestra inversión se destinará al hidrógeno.

Otro tercio se destinará a biocombustibles y al combustible de aviación sostenible (SAF). Así que invertiremos unos 1.000 millones en nuestra refinería de Castellón para construir un proyecto de combustible de aviación sostenible de 10.000 barriles al día que entrará en funcionamiento en 2027.

Y el último tercio se destinará a la recarga de vehículos eléctricos. Vamos a poner 11.000 puntos de recarga en España y Portugal para 2030 en una asociación con Iberdrola que nos entusiasma.

España tiene oportunidades que otros países no tienen. Y nuestra estrategia encaja muy bien porque supone transformarnos de una IOC, una compañía petrolera internacional en una IEC, una compañía de energía integrada. Y lo hacemos haciendo dos cosas. Una, invertimos en el sistema energético actual, que es de petróleo y gas. Así que vamos a seguir invirtiendo en la refinería porque se necesita proporcionar diésel, gasolina y combustible para aviones. Y dos estamos invirtiendo en la transición con cinco motores de crecimiento: la recarga de coches eléctricos, el hidrógeno, la bioenergía, las renovables y la conveniencia.

En España vamos a tener las energías renovables para hacer hidrógeno, tenemos el SAF, y tenemos la recarga. Además, en BP España contamos con un equipo de personas maravilloso. Estamos contratando a mucha gente y atrayendo a nuevos talentos. Tenemos grandes líderes, así que somos muy afortunados. Es un momento muy emocionante para estar en BP España.

¿Cómo evolucionan las alianzas con Iberdrola?

Estamos trabajando en ello. La alianza para la recarga de vehículos eléctricos se pondrá en marcha una vez que obtengamos las aprobaciones a finales de este año. Y luego para los proyectos de hidrógeno estamos trabajando juntos en Castellón y buscando oportunidade en España y Portugal. Así que va muy bien.

¿Espera conseguir fondos europeos? ¿Les ha dicho algo el presidente del Gobierno?

El Gobierno está trabajando en la transposición de la directiva europea de renovables a la legislación. Eso tiene que ocurrir. Es importante y ya ha sucedido en otros lugares. Tenemos que acelerar la distribución de algunos de los fondos que se han reservado. Así que no hay grandes problemas. El Gobierno es muy consciente y está trabajando. Contamos con el pleno apoyo del Presidente y de su equipo. Así que el encuentro fue realmente una actualización de nuestro negocio y nuestras ambiciones. Y fue muy productivo y muy bueno, en realidad.

¿Planean hacerse con el 50% restante de BP Lightsource?

Te daré la clásica respuesta a los medios de comunicación que es que no comentamos ninguna especulación de mercado.

¿Están contentos con los objetivos de BP Lightsource?

Este negocio es increíble. Cuando compramos el 50% en 2017, creo que estaban en tres países. Hoy son 19 mercados en todo el mundo. Tienen casi mil personas. Desarrollaron 0,7 gigavatios en 2019, 0,7 GW en 2022 y solo tres años después, generaron 2,7 GW y van camino de 4 a 5 GW anuales en los próximos años, lo que les convierte en uno de los mayores desarrolladores solares del mundo.

Aquí en España están muy activos. Hemos desarrollado 400 megavatios. Tenemos una cartera de proyectos de 3 GW y 170 personas trabajando. Así que me encanta este negocio. Los beneficios son buenos. Tenemos pruebas de que los rendimientos cumplen nuestros umbrales de rentabilidad en todos los proyectos que han realizado. Ha sido una historia de éxito real. Y es un gran ejemplo de dónde podemos ayudar. Nuestro negocio comercial puede ayudar. Las relaciones que tenemos en países como Egipto o Azerbaiyán pueden ayudar. Y realmente funciona. Así que ha sido un gran exito.

¿Qué planes tienen para la eólica marina? ¿Están interesados en la subasta española?

Tenemos una asociación en Estados Unidos con Equinor. En el Reino Unido estamos con EnBW. Queremos hacer crecer nuestro negocio de eólica marina concentrándonos en mercados donde podamos tomar el electrón y no venderlo sino usarlo en nuestro negocio de recarga de vehículos eléctricos. Queremos invertir en eólica marina, pero no sólo firmar un acuerdo a largo plazo, sino realmente hacer algo. ¿Participaremos en España? Lo estudiaremos cuando salga la ronda de licencias. Así que no hay ninguna decisión tomada.

¿Cómo afronta BP el impacto de la guerra de Ucrania y los últimos acontecimientos en la OPEP?

Bueno, hay mucho en esa pregunta. Tras las primeras 96 horas de la invasión salimos de Rusia. Creo que fuimos la primera empresa del mundo en hacerlo.

En segundo lugar, estamos invirtiendo en dos cosas que la guerra nos ha enseñado. Uno, que la seguridad energética y la asequibilidad de la energía es crucial. Y nos ha enseñado que tenemos que acelerar la transición energética.

Cuando actualizamos nuestra estrategia en febrero, dijimos que vamos a invertir más en petróleo y gas, porque es de ahí de donde procede en gran medida la seguridad energética y la asequibilidad. Y al mismo tiempo, también estamos invirtiendo más de 8.000 millones en transición energética. Esa ha sido nuestra respuesta a la guerra. Número uno, salimos de Rusia. Número dos, ayudar a los países con sus necesidades de seguridad energética trayendo más GNL a Europa desde América, Azerbaiyán y el Mar Caspio a través del Southern Corridor, con 10 BCM de gas natural. Así que eso ha sido una gran parte de lo que estamos haciendo.

Tenemos grandes proyectos de GNL en Estados Unidos de los que sacamos productos de exportación. Hacemos lo mismo en Mozambique. Estamos construyendo más GNL en Mauritania, Senegal e Indonesia y mejorando nuestro negocio en Trinidad. Así que estamos haciendo mucho para ayudar a la gente con la seguridad energética y la asequibilidad. Y como he dicho, estamos haciendo más en la transición.

¿Y cree que el ritmo de la transición ecológica es adecuado o va demasiado rápido?

Mire, creo que no hay duda de que es todo un reto. Y si digo esto es porque cada año desde el Acuerdo de París, las emisiones han aumentado con la excepción de la pandemia. Durante la pandemia, las emisiones cayeron un cuatro o cinco por ciento. Y recuerde lo que pasó. Recuerde lo que pasó en España. El mundo entero se detuvo y las emisiones cayeron sólo un cuatro o cinco por ciento. Las emisiones tienen que caer un cuatro por ciento cada año desde ahora hasta 2050. La escala del desafío es enorme, pero debemos hacerlo. Y por eso estamos tratando de utilizar nuestras habilidades, recursos financieros y nuestra gente para desarrollar los cinco motores de crecimiento -que no resolverán el problema por sí solos-, pero ayudarán enormemente. Así que es difícil. Es desafiante, pero no debemos rendirnos. Tenemos una gran oportunidad para ayudar y crear valor para nuestros accionistas al hacerlo.

¿Se está invirtiendo lo suficiente en petróleo y gas en el mundo?

Creo que es un verdadero desafío. Si sólo nos centramos en la guerra, perdimos el tres por ciento del gas mundial pero los precios subieron diez veces. Así que la oferta y la demanda deben coincidir. Y si no invertimos lo suficiente en petróleo y gas y la demanda no cambia, sólo pasa una cosa: el precio sube. Y el precio, por cierto, ya no es una cuestión de pobreza energética en África. Es el precio del combustible en España, en Alemania, en los Países Bajos, en toda Europa. Así que no es sólo un reto para el mundo en desarrollo también lo es para el mundo desarrollado. Por lo tanto, debemos invertir. Y a veces a la gente no le gusta oír esto. Pero es la verdad. Y por eso anunciamos que invertiríamos más porque creemos que el mundo lo necesita para evitar un problema de seguridad de suministro si la inversión no es suficiente. El principal riesgo cuando no igualamos la oferta y la demanda es el precio. Creo que los precios subirán y eso no es bueno para nadie.

Tras dos años de precios altos del petróleo, ¿Están considerando revisar la estrategia para aumentar las inversiones?

No. Actualizamos nuestra estrategia en febrero con dos novedades importantes. Una fue decir que el mundo necesita un mayor énfasis en la seguridad y la asequibilidad. Así que vamos a poner 8.000 millones en petróleo y gas. Y también dijimos que el mundo necesita una transición más rápida y vamos a destinar otros 8.000 millones a lo que llamamos nuestros cinco motores de transición que he mencionado antes. Y dentro de esto, dijimos que nos centraríamos en soluciones a corto plazo y de alto rendimiento.

La gente no está comprando un coche eléctrico hoy porque no puedan conseguir uno o porque no puedan permitirse uno; es porque les preocupa la infraestructura de recarga. Así que vamos a tratar de ayudar mediante la construcción de esa infraestructura.

La única manera de reducir las emisiones en la aviación esta década y la próxima es a través de combustible de aviación sostenible. Así que hemos dicho que vamos a poner más dinero en eso. La actualización estratégica fue muy bien recibida por nuestros inversores, lo que fue genial. Realmente les gustó y no tenemos planes de hacer más actualizaciones.

¿El hidrógeno va a obtener una mayor rentabilidad que las renovables en su plan estratégico?

Con las renovables obtendríamos entre un 6 y un 8% de rentabilidad. Dijimos que el hidrógeno estaría alrededor de dos dígitos. Así que vamos a ponerle un 12%. Dijimos que los biocarburantes están en el 15%. La recarga del coche y el negocio de conveniencia del 15 al 20%. Así que tienes razón. El rendimiento del hidrógeno es mayor que el de las renovables. Y la otra cosa que dijimos es que de estos negocios generaríamos de 10 a 12.000 millones de ebitda para 2030. Y esa cifra era de 1.500 millones en 2022. Así que vamos a pasar de 1.500 millones a 12.000 millones. Y los rendimientos se ven así. Y se divide en 2.000 a 3.000 millones de hidrógeno y renovables, 4.000 millones de bioenergía, y 4.000 millones de conveniencia y puntos de recarga.

¿Ve a España claramente como una lugar para la inversión?

Siete veces más. Esto dice mucho de España. Dice mucho sobre España. ¡Es el momento de España! Y nuestra estrategia encaja perfectamente con lo que España está tratando de hacer. Y por eso hacemos esto en BP. No creo que haya en ninguna otra parte del mundo donde estemos haciendo esto.