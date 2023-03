Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía: "El mercado eléctrico actual no funciona"

Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, ha puesto de manifiesto esta mañana durante el IV Foro de Renovables organizado por elEconomista.es la necesidad de apostar por mejorar el mercado eléctrico. "Sabemos que tenemos planes muy ambiciosos. Sobre todo, estamos poniendo el foco en el mercado eléctrico actual porque no funciona ya que no es capaz de dar certidumbre a las inversiones, no garantiza la seguridad energética y no favorece la equidad de precios, que se deben acercar más a los consumidores domésticos e industriales", asegura.

Aagesen también ha querido resaltar que "desde el Gobierno apostamos por el hidrógeno renovable y el biogás. Al final el hidrógeno lleva siendo el gran protagonista de los últimos años, y el biogás tiene muchos beneficios, aunque sean un poco más complejos de monetizar. Pero todo es bueno para la cadena de valor". A lo que ha añadido que, como país, "tenemos que aprovechar esta transición que está llena de oportunidades. De empleo, de fomentar la economía circular, de un proceso de innovación. Hay que aprovechar todo y todas las propuestas son bienvenidas. De hecho, hemos recibido más de 2.000 alegaciones durante el proceso de consulta y casi todas enfocadas en como llevaremos a cabo la descarbonización".

La guerra de Ucrania ha hecho que España, y el resto de países, se den cuenta de su dependencia energética y de materias primas. Por ello, ha querido resaltar la importancia de la solidaridad entre los estados. "Hay que trabajar entre todos y ser solidarios con el resto de países para lograr que el hidrógeno verde llegue a todas partes. Tenemos que hacerlo bien entre todos".

En este proceso de transición energética todo es importante, "desde los pequeños proyectos hasta los más grandes", así lo ha dejado ver Aagesen. Siguiendo esta misma línea ha añadido que "a día de hoy, hay muchos proyectos de gran tamaño que destacan por ser emprendedores. Queremos trabajar en unas comunidades energéticas, aunque es esencial que todos los proyectos tengan en cuenta las capacidades del territorio y su compromiso con el medio ambiente", aunque es esencial que todos los proyectos tengan en cuenta las capacidades del territorio y su compromiso con el medio ambiente". Asimismo, todo está en constante cambio por lo que la secretaria de Estado de Energía resalta el papel líder de España en este proceso de transformación. "Las inversiones tecnológicas limpias se han multiplicado por cinco, que, aunque parezca un número pequeño es muy importante. Ahora las inversiones abarcan más, no solo energías renovables, el vehículo eléctrico y las baterías han ganado importancia, por ejemplo", dice.

"Llevamos años trabajando para dar una respuesta contundente a la lucha contra el cambio climático. Somos conscientes de ello, y se necesita un marco que favorezca la transición energética. Las energías renovables son un tema esencial. Debemos tener en cuenta que hemos hecho, que nos queda por hacer de cara a 2030 y sobre todo que es lo que propone Europa". Respecto al papel del hidrógeno, Aagesen considera que "las necesidades se multipliquen por 1.000 en 2050, aunque como todo está en constante cambio, no me extraña que el año que viene la cifra sea otra". Asimismo, ha puesto el foco en el autoconsumo el cual en solo tres años ha evolucionado considerablemente. "En 2022, los datos se han multiplicado un 100 por 100 gracias a la capacidad transformadora de España. Gracias al marco estratégico que nos ha permitido avanzar muy rápido y también porque sabemos a dónde queremos llegar", añade.