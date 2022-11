Ribera tilda de "inaplicable" la propuesta de tope de gas de Bruselas y defiende un límite dinámico

España llega al Consejo de ministros de Energía de la UE con un mensaje claro de rechazo a la propuesta del tope al gas de la Comisión Europa. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado la propuesta de Bruselas por "inaplicable", la ha tachado de "broma de mal gusto" y ha defendido que se establezca un límite dinámico que tenga en cuenta los mercados de referencia internacionales.

"Creemos que la propuesta de la Comisión puede generar el efecto contrario al deseado: que incentivará un aumento del precio del gas más que contener los precios del gas", ha advertido la titular de Transición Ecológica a su entrada al Consejo de ministros de Energía de la UE, sobre la iniciativa presentada esta semana por el Ejecutivo comunitario que plantea un límite de 275 euros/MWh al precio del gas en el TTF del mes siguiente, que debe cumplir como condiciones que se supere esta cifra durante más de dos semanas y que, como mínimo, durante diez días, iguale o supere los niveles de los mercados globales de gas natural licuado (GNL).

"Tal y como están definidas estas tres condiciones parece diseñado para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece una broma de mal gusto por parte de la Comisión", ha reiterado Ribera.

Así la vicepresidenta ha indicado que un precio fijo "sería un error" y ha abogado por un tope dinámico: "una referencia que parta de los precios de los mercados internacionales", con un plus a discutir por los Estados miembro.

Ribera ha señalado que la propuesta del mecanismo de tope al gas del Ejecutivo comunitario es "inaplicable", "ineficaz" y no responde a las demandas de los Estados miembro. En un paso más ha rechazado un "precio tan alto que nunca jamás llegará a aplicarse".

"Este verano no se hubiera podido aplicar", ha insistido la vicepresidenta tercera, que ha argumentado que "si durante 15 días seguidos estamos superando ese umbral de precios, Europa tiene un problema muy serio. No hace falta que se haga nada, porque es tan serio que probablemente no podría recuperarse de este estado de shock".

"Creo que Europa está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia", ha subrayado Ribera que ha sostenido que la forma en que se ha construido la política energética y se ha respetado el ámbito nacional explican la situación.

La vicepresidenta tercera ha considerado que tanto el texto de solidaridad entre Estados miembro (que incluye las compras conjuntas de gas), el de aceleración de la aprobación de los proyectos de renovables y el mecanismo del tope del gas deberían aprobarse en un mismo paquete, considerando que el Consejo de ministros de Energía de este jueves prevé apoyar los dos primeros pero no el tercero.

"Los tres textos tienen una relación muy estrecha", ha indicado Ribera que ha considerado "desequilibrado" que los Veintisiete respaldaran la aceleración de los permisos de los proyectos de energías verdes para agilizar el despliegue de renovables y "dejara en el vacío" la propuesta de limitar el precio del gas.

Preocupación por acelerar los permisos de renovables

Además, Ribera ha manifestado su "preocupación" sobre la regulación para acelerar las autorizaciones de proyectos de energías renovables ante el riesgo de que contribuya a crear "incertidumbre jurídica con respecto a por qué las energías renovables presentan un interés general superior a la protección ambiental".

En un paso más, Ribera ha considerado que el texto es "confuso" y podría generar "gran litigiosidad" tanto por parte de promotores de proyectos renovables como por parte de los defensores del medioambiente". Ante lo cual ha incidido en determinar "en qué condiciones y en qué momento se puede acelera el procedimiento de los permisos".