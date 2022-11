Alemania nacionaliza la filial germana de Gazprom para evitar su quiebra

Alemania nacionalizará la antigua unidad europea de comercio y suministro de Gazprom PJSC en otro esfuerzo por contener el impacto económico de la decisión de Rusia de reducir su flujo de gas natural al continente. El gobierno adquirirá una participación del 100% en SEFE Seuring Energy for Europe GmbH, antes conocida como Gazprom Germania, y aumentará su préstamo a la empresa a 13.800 millones de euros (14.200 millones de dólares), dijo el lunes el Ministerio de Economía. El paso era necesario porque el sobreendeudamiento de SEFE y la amenaza de insolvencia inminente "pondrían en peligro la seguridad del suministro en Alemania".

La mayor economía de Europa se enfrenta a un posible colapso de su sector energético después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzara a restringir los flujos de gas tras la invasión de Ucrania. El estrangulamiento provocó escasez, disparó los precios y llevó a la administración del canciller Olaf Scholz a advertir sobre posibles racionamientos y apagones este invierno.

Este es el segundo rescate de una empresa de energía en dos meses. En septiembre, el gobierno dijo que nacionalizaría Uniper SE, el mayor importador de gas del país, después de que la empresa de servicios públicos acumulara más de 8.000 millones de euros en pérdidas relacionadas con el gas cuando los precios de las fuentes alternativas se dispararon. Es el rescate más grande en la historia de Alemania.

Las medidas forman parte de un paquete de 200.000 millones de euros que el gobierno preparó para ayudar a las empresas y los hogares a hacer frente al aumento de los precios de la energía. SEFE ha estado bajo la tutela alemana desde que Gazprom cortó la unidad en abril.

La Comisión Europea aprobó el sábado 225,6 millones de euros de ayuda alemana para apoyar a SEFE y salvaguardar la seguridad de los suministros de gas de la nación. Según su informe de resultados de octubre, SEFE tenía un capital social de 1.030 millones de euros pero unas pérdidas netas de 2.070 millones de euros. La situación no ha mejorado desde entonces, según el anuncio del Ministerio en el Boletín Federal.

En general, el gobierno inyectará capital social de 7.700 millones de euros en la empresa. Esto se hará a través de un canje de deuda por acciones. Las filiales extranjeras de SEFE, especialmente SEFE M&T Singapore PTE. Ltd. y Gazprom Global LNG Ltd. en el Reino Unido, tienen que soportar pérdidas significativas ya que tienen que cumplir contratos de suministro a largo plazo con tarifas muy bajas. La compañía no ha cumplido con sus deberes de manera consistente, lo que ya ha llevado a una disputa diplomática con India.