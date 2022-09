Las orujeras no arrancan aunque se abra la excepción ibérica a la cogeneración y avisan del colapso oleícola

La asociación nacional de empresas de aceite de orujo, ANEO, asegura que las empresas del sector actualmente paradas por los precios del gas "no podrán arrancar al no cubrir sus costes de producción" ni con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir la excepción ibérica a las cogeneraciones. "Muy a nuestro pesar no supone una solución para el sector oleícola y en particular para las orujeras con cogeneración", aseguran.

ANEO explica en un comunicado que "el cálculo de la retribución realizado a través del mecanismo del 'topado' del gas está diseñado pensando en las características de los ciclos combinados, pero no en las de las cogeneraciones del sector orujero, con lo que éstas no podrán arrancar al no cubrir sus costes de producción".

El problema, recuerda la asociación, afecta a plantas que valorizan el 40% del total del orujo graso húmedo que se produce en España, 2,8 millones de toneladas anuales de media y que sus plantas productivas continúan paradas desde el día 15 de junio de 2022, momento en el que entró en vigor el mecanismo de topado del gas.

Retribución a la operación

Desde el sector se propone al Gobierno que, "la soluciónque consideramos más justa y equilibrada la cual propusimos en las alegaciones presentadas a la Propuesta de Orden de retribución a la operación para el segundo semestre de 2022. Esta solución consiste en el cálculo mensual de las retribuciones a la operación en base a los precios reales de gas, CO2 y pool de electricidad utilizando las mismas fórmulas que se han utilizado siempre conforme a la normativa vigente. A día de hoy las retribuciones se calculan para periodos de 6 meses lo cual no es válido debido a la situación actual de alta volatilidad de los mercados energéticos".

Las alegaciones, han sido realizadas conjuntamente entre ANEO y Cooperativas Agroalimentarias, y cuentan con el apoyo del resto del sector oleícola: Anierac, Asoliva, Almazaras Federadas de España e Infaoliva.

Reunión urgente

El sector pide una reunión urgente con los correspondientes ministerios. "El problema a día de hoy es de gran magnitud. Las industrias orujeras con cogeneración al estar paradas no están procesando el orujo de la campaña anterior y cuando la nueva campaña comience, ya en ciernes, necesitan tener sus balsas de almacenamiento vaciadas, ya que en caso contrario se producirá un colapso del sector productor del aceite de oliva".

Las 14 extractoras que están ahora paradas son las más grandes de España. Procesan casi 3 de los 7 millones de toneladas de alpeorujo nacional por campaña. Tienen una potencia instalada de 207 MW en cogeneración . Si arrancan las turbinas, producirían electricidad y calor a pérdidas. Si no las arrancan, dejan en sus balsas toneladas de alpeorujo sin procesar. Cuando llegue la próxima campaña, si las balsas se llenan completamente, se puede producir un colapso de la economía circular del olivo que obligaría a parar las almazaras y a los tajos de aceituneros.